Wiceminister: Rozważymy kontynuowanie zerowej stawki VAT na żywność

– Za ten rok za sam zerowy VAT na żywność to będzie pewnie około 11 mld zł mniej w budżecie. Ale chcemy to robić, będziemy rozważali, czy kontynuować to rozwiązanie, bo ono bardzo pomaga Polakom – to jest nawet ponad 80 zł każdego miesiąca mniej dla polskiej rodziny w wydatkach na żywność, bo żywność to jest dzisiaj 27 proc. wszystkich wydatków w koszyku zakupowym – powiedział Soboń podczas briefingu prasowego.

Pod koniec czerwca premier Mateusz Morawiecki poinformował, że obowiązywanie zerowej stawki podatku VAT na żywność zostanie wydłużone do końca br. W maju Soboń informował, że istnieją przesłanki, by 0 proc. VAT na żywność zostało przedłużone nie tylko do końca 2023 roku, ale "na dłużej".

Inflacja bazowa w dół. Nowe dane NBP

Jak podaje Narodowy Bank Polski, konsensus rynkowy wyniósł 11,1 proc. r/r. NBP informuje też, że inflacja bazowa po wyłączeniu cen administrowanych wyniosła w czerwcu br. 10,3 proc. w ujęciu rocznym wobec 12,1 proc. w maju.

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 14,4 proc. w czerwcu wobec 14,9 proc. w maju.

Inflacja bazowa liczona metodą 15-procentowej średniej obciętej wyniosła 12,8 proc. w czerwcu wobec 13,5 proc. w maju.

Wskaźnik cen i usług konsumpcyjnych (inflacja CPI) wyniósł 11,5 proc. r/r w czerwcu 2023 r., wobec 13 proc. r/r w maju.

Bezrobocie w Polsce. GUS prezentuje najnowsze dane

Tymczasem pod koniec czerwca Główny Urząd Statystyczny podał ostatnie dane dotyczące stopy bezrobocia w Polsce. W maju wyniosła ona 5,1 proc.

Obecnie w Polsce w urzędach pracy zarejestrowanych jest 802,3 tys. osób; jeszcze w kwietniu liczba ta wynosiła 821,9 tysiąca osób. W kwietniu stopa bezrobocia wynosiła w Polsce 5,2 proc.

Ministerstwo rodziny i polityki społecznej szacowało poziom bezrobocia w maju na 5,1 proc.

Największe bezrobocie w Polsce odnotowano w województwach warmińsko-mazurskim i podkarpackim. Najmniejsze – w wielkopolskim i śląskim.

