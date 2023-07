Ukraińcy założyli w Polsce 29,4 tys. działalności gospodarczych. Nowe dane PIE

"W 2022 r. Ukraińcy założyli w Polsce blisko 16 tys. jednoosobowych działalności gospodarczych. Co prawda od października do grudnia 2022 r. obserwowaliśmy spadek tempa powstawania nowych firm, jednak 2023 r. przyniósł rekordowe wielkości. W pierwszej połowie 2023 r. zarejestrowano 13,9 tys. nowych firm ukraińskich, co stanowiło aż 87 proc. liczby wszystkich firm z tym kapitałem wpisanych do bazy w całym 2022 r." – poinformowała kierownik zespołu foresightu gospodarczego PIE Katarzyna Dębkowska, cytowana w komunikacie PIE.

"Od początku 2023 r. co miesiąc obserwujemy powstawanie ponad 2 tys. ukraińskich JDG. Ukraińskie firmy stanowiły w pierwszym półroczu 2023 r. 67 proc.. wszystkich nowych zagranicznych działalności gospodarczych i 10 proc. wszystkich zakładanych w tym czasie JDG" – cytuje dalej Dębkowską Instytut.

Budownictwo, informacja i komunikacja, usługi

Ponad połowa (61 proc.) zagranicznych jednoosobowych działalności gospodarczych zarejestrowanych od stycznia 2022 r. do czerwca 2023 r. ma właściciela z obywatelstwem ukraińskim. W 2022 r. firmy zakładane przez obywateli Ukrainy stanowiły 57 proc. firm otwieranych przez cudzoziemców w Polsce, a w pierwszej połowie 2023 r. było to prawie 67 proc., podano także.

"23 proc. ukraińskich jednoosobowych działalności gospodarczych to firmy budowlane. Znaczna grupa ukraińskich firm (18 proc.) działa w sekcji informacja i komunikacja, a 14 proc. profilem swojej działalności wpisuje się w pozostałą działalność usługową. Wśród 7,2 tys. funkcjonujących obecnie w Polsce firm budowlanych prym wiodą te, które zajmują się wykonywaniem robót wykończeniowych (29 proc.) oraz robót budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (18 proc.). Na 5,5 tys. firm z sekcji informatyka i komunikacja 77 proc. zajmuje się działalnością związaną z oprogramowaniem. A wśród pozostałej działalności usługowej, gdzie ulokowało się 4,3 tys. ukraińskich firm, 85 proc. stanowią usługi fryzjerskie i kosmetyczne" – powiedziała starszy analityk zespołu foresightu gospodarczego PIE Aleksandra Wejt-Knyżewska.

Większość ukraińskich JDG funkcjonuje na Mazowszu (24 proc.). Inne województwa, w których dość często zakładane były ukraińskie działalności gospodarcze to dolnośląskie (15 proc.), małopolskie (13 proc.) i pomorskie (11 proc.) – podano także.

