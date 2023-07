Ponad 1,81 mln pasażerów w ciągu miesiąca. Nowe dane z Lotniska Chopina

W I półroczu br. lotnisko odprawiło łącznie ponad 8,34 mln podróżnych.

To pierwszy po okresie pandemii miesiąc, w którym udało się przekroczyć wynik najlepszego do tej pory 2019 roku. Czwartek, 29 czerwca okazał się rekordowym. Tego dnia na Lotnisku Chopina odprawiono dokładnie 66 505 podróżnych – czytamy w komunikacie portu lotniczego.

Wzrost liczby pasażerów lotów czarterowych

Od początku roku stołeczne lotnisko odprawiło ponad 968 tys. pasażerów czarterowych. To blisko 14 proc. więcej niż w I półroczu 2019, kiedy podróżujących rejsami czarterowymi było prawie 850 tys. – podano także.

W samym czerwcu odnotowano wzrost liczby pasażerów czarterowych o 23 proc. w odniesieniu do analogicznego miesiąca 2019 roku. Odpowiednio w bieżącym roku było to prawie 351 tys. osób, a w roku 2019 ponad 285 tys. – czytamy dalej.

Stołeczny port w ciągu pół roku obsłużył ponad 53,5 tys. ton cargo i poczty. To prawie 2 proc. więcej niż w tym samym okresie 2019 roku, kiedy to tonaż obsłużonego cargo i poczty wyniósł ponad 52,5 tys. ton, czytamy dalej.

Centralny Port Komunikacyjny. Jest decyzja środowiskowa

Tymczasem tydzień temu media podały, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję środowiskową dla budowy lotniska i węzła kolejowego Centralnego Portu Komunikacyjnego. Czy oznacza to, że w najbliższych dniach ruszy budowa konkurencyjnego dla Okęcia lotniska?

Teraz spółka ma otwartą drogę do wnioskowania o decyzję lokalizacyjną, a w dalszej kolejności – pozwolenia na budowę.

"Decyzja środowiskowa wydana przez RDOŚ w Warszawie oznacza zielone światło dla budowy CPK w poszanowaniu dla ludzi i środowiska naturalnego. Naszym celem jest prowadzenie projektu w sposób optymalny dla regionu. Jeszcze w lipcu możliwe jest uzyskanie promesy zezwolenia na budowę z Urzędu Lotnictwa Cywilnego. To otworzy drzwi do złożenia wniosku do wojewody o wydanie decyzji lokalizacyjnej. Kolejnym krokiem będzie wniosek o pozwolenie na budowę" – oświadczył wiceminister funduszy i polityki regionalnej oraz pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała, cytowany w komunikacie.

Czytaj też:

Delegacja z RPA zatrzymana na Okęciu. MSZ wydało komunikatCzytaj też:

Zgorzelski o lotnisku w Radomiu. "Wylądowały dwa samoloty i więcej nie będzie"