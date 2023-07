Co dalej z zakazem wwozu produktów rolniczych z Ukrainy? Rząd zdecydował

W środę szef rządu w towarzystwie ministra rolnictwa Roberta Telusa spotkał się z odpowiednikami ministra z Bułgarii, Rumunii, Słowacji oraz Węgier. Morawiecki i Telus rozmawiali z partnerami o sytuacji na unijnych rynkach rolnych i warunkach konkurencji dla rolników z państw członkowskich UE oraz krajów kandydujących.

Morawiecki: Nie otworzymy granic

Po spotkaniu Morawiecki pojawił się w towarzystwie ministra Telusa na konferencji prasowej i poinformował o ustaleniach, jakie zapadły w czasie rozmów.

– Dziękuje za przybycie do Polski, dyskusje i solidarność. Wojna na Ukrainie wywołuje coraz większe reperkusje na rynku rolnym. Skutki tej wojny nie mogą wpływać negatywnie na polski sektor rolny. To przyrzeczenie naszego rządu – mówił Mateusz Morawiecki.

Jego zdaniem Warszawa w tej sprawie "postawiła twardo na swoim". – Zatrzymaliśmy powódź produktów rolnych, wprowadzając na nie embargo, aby chronić polską wieś i naszą gospodarkę. Realizujemy przy tym jednocześnie tranzyt i ułatwiamy eksport – powiedział polityk.

Morawiecki odniósł się do decyzji Komisji Europejskiej, która poparła Polskę i pozostałe kraje chcące chronić swoje rynki przed zalewem zboża z Ukrainy, ale jedynie tymczasowo, mianowicie do 15 września. – Według Unii Europejskiej 15 września mamy otworzyć granice ponownie. My tego nie zrobimy. Jesteśmy gotowi do pracy nad wspólnym rozwiązaniem. Komisja Europejska musi przyjąć perspektywę polskiego rolnika - zaznaczył Mateusz Morawiecki.

Zakaz wwozu zboża z Ukrainy

Przypomnijmy, że w kwietniu Jarosław Kaczyński poinformował o decyzji rządu o zakazie wwozu zboża i wielu innych produktów rolniczych z Ukrainy do Polski. Rozporządzenie ws. zakazu wwozu zboża wraz z załącznikiem zawierającym wykaz produktów zostało podpisane jeszcze tego samego dnia. Zakaz wszedł w życie 21 kwietnia.

W załączniku wymieniono: zboża, cukier, susz paszowy, nasiona, chmiel, len i konopie, owoce i warzywa, produkty z przetworzonych owoców i warzyw, wina, wołowinę i cielęcinę, mleko i przetworzy mleczne, wieprzowinę, baraninę i kozinę, jaja, mięso drobiowe, alkohol etylowy pochodzenia rolniczego i produkty pszczele.

