Sprzedaż detaliczna w Polsce. GUS podał nowe dane

W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 0,9 proc.

"Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w czerwcu 2023 r. była niższa niż przed rokiem o 4,7 proc. (wobec wzrostu o 3,2 proc. w czerwcu 2022 r.). W porównaniu z majem 2023 r. notowano wzrost sprzedaży detalicznej o 0,9 proc. W okresie styczeń – czerwiec 2023 r. sprzedaż zmalała rok do roku o 5,7 proc. (w 2022 r. wzrost o 9,1 proc.)" – czytamy w komunikacie.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym sprzedaż detaliczna w cenach stałych w czerwcu 2023 r. była o 0,6 proc. wyższa w porównaniu z majem bieżącego roku. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących w czerwcu była wyższa niż przed rokiem o 2,1 proc. i o 0,6 proc. miesiąc do miesiąca.

"W czerwcu 2023 r. spadek sprzedaży detalicznej (w cenach stałych) rok do roku odnotowano we wszystkich prezentowanych grupach z wyjątkiem grupy »farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny«, w której sprzedaż utrzymała się na poziomie poprzedniego roku" – możemy przeczytać.

Udział e-handlu w sprzedaży detalicznej

Udział sprzedaży przez internet w sprzedaży detalicznej (ceny bieżące) spadł do 7,7 proc. w czerwcu bieżącego roku z 8,5 proc. przed miesiącem – podał także GUS. Wartość sprzedaży przez internet spadła o 8,9 proc. w ujęciu miesięcznym.

"W czerwcu w porównaniu z majem 2023 r. notowano niższą wartość sprzedaży detalicznej przez internet w cenach bieżących (o 8,9 proc.). Udział sprzedaży przez internet w sprzedaży »ogółem« zmniejszył się z 8,5 proc. w maju 2023 r. do 7,7 proc. w czerwcu bieżącego roku. Spośród prezentowanych grup o znacznym udziale sprzedaży przez internet spadek udziału raportowały przedsiębiorstwa zaklasyfikowane do grup: tekstylia, odzież, obuwie (z 22,6 proc. przed miesiącem do 16,9 proc.), prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (odpowiednio z 22,2 proc. do 21,2 proc.) oraz meble, rtv, agd (z 15,1 proc. do 14,4 proc.)" – stwierdzono w piątkowym komunikacie.

