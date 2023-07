Naimski: Za bezpieczeństwo energetyczne Polski odpowiedzialny jest rząd i nikt więcej

Były pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej uczestniczył w debacie Biura Bezpieczeństwa Narodowego zatytułowanej „Bezpieczeństwo energetyczne Polski w kontekście agresji Rosji na Ukrainę. Debaty Strategiczne BBN”.

Polityka energetyczna – Cztery zasady

Naimski wyszczególnił cztery zasady jakimi w jego ocenie powinna kierować się polska polityka w zakresie energetyki.

1. W Polsce za bezpieczeństwo energetyczne odpowiada rząd i nikt więcej.

2. Podstawą strategii energetycznej powinno być założenie, że na terenie RP powinniśmy wyprodukować tyle energii, by zaspokoić wszelkie potrzeby obywateli, przemysłu i gospodarki.

3. Potrzebne jest zróżnicowanie źródeł dostaw energii - na poziomie surowców, jak i technologii. Monokultura technologiczna jest zagrożeniem.

4. Powinniśmy dążyć do optymalnej integracji i bilansu rozproszonych, wyspowych źródeł energii z krajowym systemem elektroenergetycznym.

Naimski: UE chce odebrać tę odpowiedzialność rządom

Mówiąc o punkcie pierwszym Naimski podkreślił, że w ramach Unii Europejskiej występują sprzeczne dążenia w tym zakresie.

– W Unii Europejskiej nikt nie odpowiada za bezpieczeństwo energetyczne Polski i Polaków. Tak jest we wszystkich krajach UE – to rządy są odpowiedzialne za bezpieczeństwo energetyczne swoich krajów. To jest o tyle ważne, że rządy powinny mieć narzędzia do tego, żeby te bezpieczeństwo zapewnić i egzekwować konieczne działania – podkreślił.

– To jest w tej chwili w ciągłej kontrowersji z dążeniami na poziomie UE, wychodzącymi z niektórych stolic europejskich, które chcą użyć mechanizmów unijnych do tego, żeby tę odpowiedzialność rozmyć, żeby odebrać ją rządkom krajów członkowskich. I tu jest spór, często konfrontacja – przypomniał Naimski.

Debata BBN

Debata „Wyzwania dla bezpieczeństwa energetycznego Polski w kontekście agresji Rosji na Ukrainę" została zorganizowana w celu omówienia wpływu zmian, do jakich w ostatnim czasie doszło w międzynarodowym otoczeniu Polski na sektor bezpieczeństwa energetycznego państwa.

W debacie uczestniczyli: Jakub Wiech, redaktor naczelny Energetyka24.com, Zuzanna Nowak, analityk ds. energii i klimatu PISM, gen. dyw. Dariusz Łukowski, zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, dr Piotr Naimski, były sekretarz stanu w KPRM i pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej (2015–2022), dr hab. inż. Konrad Świrski, prof. Politechniki Warszawskiej. Dyskusje prowadził Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny BiznesAlert.pl. Wstęp i posumowanie wygłosił minister Jacek Siewiera, szef BBN.

