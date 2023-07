"Żubrówka" podbija świat. Polska wódka hitem

Żubrówka, która w 2022 roku osiągnęła sprzedaż na poziomie 94,5 mln litrów wódki (na rynek krajowy i międzynarodowy), jest najwyżej notowaną polską marką w rankingu The Spirits Business. W czołowej dziesiątce znalazła się również inna marka należąca do Grupy Maspex - Soplica, z łączną sprzedażą 4,1 mln skrzynek o pojemności 9 litrów. Żubrówka zajmuje trzecie miejsce, ustępując markom: Smirnoff i Absolut.

"Międzynarodowy sukces Żubrówki to efekt strategii ekspansji i skutecznej penetracji nowych obszarów rynkowych. Marka zdobyła uznanie i dotarła do konsumentów w wielu krajach, co przyczyniło się do wzrostu sprzedaży oraz umocnienia jej pozycji w branży alkoholowej na światowym rynku" - czytamy w komunikacie.

Ogólnoświatowy sukces "Żubrówki"

Spółka zaznaczyła też, że Żubrówka, trunek z 600-letnią historią wywodzący się z terenów Białowieży wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, jest jedną z najlepiej rozpoznawanych polskich marek na świecie, trafiła do konsumentów w ponad 70 krajach m. in. w USA, Japonii, Australii, Francji, Wielkiej Brytanii, czy Niemczech.

Grupa Maspex jest największą prywatną firmą w branży spożywczej w Polsce oraz jedną z największych w Europie Środkowo-Wschodniej. Zdecydowanym liderem na rynku soków, nektarów i napojów w Polsce, Rumunii, w Czechach i na Słowacji, oraz ich czołowym producentem na Węgrzech, w Bułgarii i na Litwie i Łotwie. Jest czołowym graczem na rynku wody w Rumunii, liderem na rynku makaronów, dżemów, i sosów oraz wiodącym producentem w segmencie keczupów, dań gotowych i przetworów warzywnych w Polsce, wiodącym producentem produktów instant w Europie Środkowo-Wschodniej, liderem na rynku wódki i największym importerem zagranicznych alkoholi w Polsce (Grant's, Glenfiddich i Tullamore D.E.W., Metaxa, Jgermeister, Cointreau, Campari, Aperol, Remy Martin, Carlo Rossi I Barefoot).

