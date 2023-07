Media: Chiny zaopatrują Rosję w sprzęt, który można wykorzystać w wojnie

Dziennikarze dotarli do dokumentów, z których wynika, że w okresie trwania konfliktu eksport niektórych towarów do Rosji wzrósł. Mogą być one wykorzystanie na polu walki.

Chiny nadal dostarczają Rosji nieofensywny, ale użyteczny sprzęt wojskowy, który będzie miał istotny wpływ na przebieg wojny rosyjsko-ukraińskiej. W artykule opublikowanym w "Politico" czytamy, że w ciągu 17 miesięcy wojny Pekin dostarczał Moskwie m.in. kamizelki kuloodporne, celowniki termowizyjne i drony. Chiny wspierają Rosję Tylko w 2023 roku Rosja sprowadziła tego typu chińskie towary warte ponad 100 mln dolarów – 30 razy więcej niż Ukraina. Rosyjski import chińskiej ceramiki – komponentu stosowanego w kamizelkach kuloodpornych – wzrósł o 69 proc., podczas gdy w analogicznym okresie eksport tego towaru na Ukrainę spadł o 61 proc. Shanghai H Win jest jedną z chińskich firm dostarczających sprzęt Rosjanom. Przedstawiciele firmy nie potrafili jednak jasno wytłumaczyć dziennikarzom, jak to się stało, że ich towary trafiły do Rosjan. Dziennikarze przestudiowali dokumenty przedsiębiorstwa i doszli do wniosku, że zakupu setek tysięcy kamizelek kuloodpornych i hełmów dokonała zarejestrowana na Syberii rosyjska firma Silva. Ponadto firma Rika uczestniczyła w zakupie kamer termowizyjnych od firmy Shanghai H Win za 11 milionów dolarów. Jak przypominają autorzy materiału, przez Chiny przepływa technologia, która może zawierać komponenty produkowane na Zachodzie, które mogą mieć bezpośrednie zastosowanie militarne. Naukowcy z Kijowskiej Szkoły Handlowej ustalili, że ponad 60 proc. najważniejszych importowanych komponentów rosyjskiej broni znalezionych na polu bitwy zostało wyprodukowanych przez firmy amerykańskie. Eksperci są zgodni, że reakcja europejskiego społeczeństwa – w postaci wtórnych sankcji wobec wspólników wojny – może być sprowokowana jedynie bezpośrednimi dostawami broni i sprzętu wojskowego. Czytaj też:

