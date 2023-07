Rekordowe półrocze KGHM. Takich wyników nie było od lat

– Rekordowy, najlepszy od 2004 r. wynik w półrocznej produkcji srebra - 677,4 ton. Najwyższa od pięciu lat półroczna produkcja miedzi w koncentracie - tak pracujemy na miano giganta, tak nasi pracownicy budują sukces KGHM. Najlepszy od 2018 r. wynik za półroczną produkcję to zasługa naszej załogi i skutecznego zarządzania – powiedział Tomasz Zdzikot, prezes zarządu KGHM.

– Mamy wizję i ambitne plany rozwoju, które konsekwentnie realizujemy. Po raz kolejny udowadniamy naszą silna pozycję wśród światowych liderów branży i budujemy sukces polskiej gospodarki – dodał.

Rekordowa pierwsza połowa roku

Po publikacji wstępnych wyników produkcyjnych za czerwiec 2023 r. produkcja miedziowego giganta kształtuje się na rekordowych poziomach. Produkcja górnicza miedzi wyniosła 202,3 tys. ton surowca w koncentracie i była wyższa o blisko 2 proc. w stosunku do wyniku za pierwsze półrocze 2022 r. (198,9 tys. ton).

Produkcja miedzi elektrolitycznej jest na podobnym poziomie, jak w analogicznym okresie 2022 r.: 295,8 tys. ton (I półrocze 2023 r.) w stosunku do 296,3 tys. ton (I półrocze 2022 r.). Produkcja srebra w koncentracie to 677,4 tony, co stanowi najlepszy półroczny wynik miedziowego giganta do porównywalnego okresu od 2004 r.

Produkcja srebra metalicznego w pierwszym półroczu 2023 r. wyniosła 699,2 ton (+ 31 ton w odniesieniu do pierwszego półrocza 2022 r.) i była najwyższa w porównywalnym okresie od 2018 r.

– Najwyższa produkcja górnicza miedzi od 2018 r. i największa górnicza produkcja srebra od blisko dwudziestu lat to efekt ciężkiej pracy załogi KGHM i skutecznego zarządzania. Wydobywamy więcej urobku, dbając o jego najwyższą jakości. Tak budujemy siłę Polskiej Miedzi – powiedział Marek Świder, wiceprezes zarządu KGHM ds. produkcji.

KGHM – lider w branży górniczo-hutniczej

Polska Miedź od lat jest w czołówce światowych producentów miedzi i srebra. W rankingu World Silver Survey 2023 KGHM utrzymał pierwsze miejsce w zestawieniu "największych kopalń srebra na świecie" i drugie miejsce w kategorii "największych producentów srebra".

Spółka zajmuje ósme miejsce na liście największych światowych producentów miedzi, rozwijając działalność zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju i międzynarodowymi trendami. Zgodnie z założeniami budżetowymi w tym roku spółka planuje najwyższy w historii poziom nakładów inwestycyjnych i kapitałowych, przy zachowaniu stabilnej pozycji kapitałowej, finansowej i operacyjnej.

KGHM konsekwentnie realizuje plan dotyczący rozwoju, w tym Projekt Udostępniania Złoża, w ramach którego ostatnio uruchomiono najgłębsze w Polsce wyrobisko górnicze: szyb GG-1 o głębokości 1348 m.

