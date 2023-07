Stopa bezrobocia w Polsce. GUS przedstawił nowe dane

We wtorek najnowsze dane podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

W czerwcu 2022 r. stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,2 proc.

Nowe statystyki

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu czerwca 2023 r. wyniosła 783,5 tys. wobec 802,3 tys. miesiąc wcześniej. Jak poinformowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, według szacunków, stopa bezrobocia rejestrowanego spadła do 5 proc. w końcu czerwca tego roku wobec 5,1 proc. na koniec poprzedniego miesiąca.

Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 91,4 tys. w czerwcu 2023 r. wobec 93,6 tys. miesiąc wcześniej – przekazał Główny Urząd Statystyczny. Zgodnie ze statystykami GUS-u, liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych rok temu wyniosła 93,6 tys.

Zamówienia w przemyśle

Tymczasem nowe zamówienia w przemyśle spadły o 5,1 proc. rok do roku w czerwcu. W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 0,1 proc. Zamówienia na eksport i wywóz spadły w czerwcu o 3,4 proc. rok do roku i spadły o 0,3 proc. w ujęciu miesięcznym.

"Wartość nowych zamówień otrzymanych przez badane przedsiębiorstwa przetwórstwa przemysłowego w czerwcu bieżącego roku była o 5,1 proc. mniejsza niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku, w tym dla zamówień na eksport obniżyła się o 3,4 proc. (wobec znacznego wzrostu nowych zamówień ogółem i na eksport przed rokiem). Znacznie niższe niż w czerwcu ubiegłego roku były nowe zamówienia m.in. w przedsiębiorstwach specjalizujących się w produkcji maszyn i urządzeń, chemikaliów i wyrobów chemicznych, metali oraz papieru i wyrobów z papieru (spadki w granicach od ok. 28 proc. do ok. 20 proc.). Wzrosła natomiast w skali roku wartość nowych zamówień m.in. w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o ok. 15 proc.) oraz wyrobów z metali (o ok. 13 proc.)" – czytamy w komunikacie.

