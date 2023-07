Koszt palenia papierosów dla polskiej gospodarki. Nowe dane

Koszt palenia papierosów dla polskiej gospodarki można szacować łącznie na ok. 92 mld złotych w 2021 r., z czego 50 mld złotych to bezpośrednie koszty leczenia.

"Wieloletnie badania (...) zdołały określić ilościowo ciężar ekonomiczny palenia dla społeczeństw oraz poprzez pośrednie straty związane ze zmniejszeniem wydajności pracy, chorobowością i śmiertelnością. W Polsce dostępne dane wskazują, że koszty opieki zdrowotnej związane z leczeniem chorób związanych z paleniem wynosiły ok. 18 mld złotych rocznie w pierwszej połowie lat 2000. W tym samym okresie koszty bezpośrednie wynosiły ok. 15 mld złotych rocznie. Projekcja tych liczb na wzrost gospodarczy następnych lat pozwalała szacować koszty w roku 2021 na 50 mld złotych kosztów bezpośrednich i 42 mld złotych kosztów pośrednich. W przypadku kosztów bezpośrednich szacowano także na podstawie wskaźników rozwoju gospodarczego, a nie budżetu NFZ, m.in. z powodu znacznych zmian w tym budżecie w okresie pandemii" – czytamy w ekspertyzie.

Najnowsze statystyki

Palacze tytoniu tracą około 10 lat życia w porównaniu z osobami, które nigdy nie paliły. Długotrwałe palenie jest obecnie najważniejszym możliwym do uniknięcia czynnikiem ryzyka zachorowalności na nieinfekcyjne choroby przewlekłe oraz śmiertelności w ich przebiegu. Szczególnie dotyczy to przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, raka płuc, chorób sercowo-naczyniowych, w tym zawału i niewydolności serca oraz udaru mózgu. The Global Burden of Disease – międzynarodowa, niezależna organizacja – przedstawia kompleksowy obraz śmiertelności i niepełnosprawności w poszczególnych krajach; określa ilościowo utratę zdrowia spowodowaną wieloma chorobami i czynnikami ryzyka. W Polsce dane z 2017 r. szacują liczbę incydentów chorobowych związanych z paleniem tytoniu z powodu wymienionych jednostek wśród osób w wieku 15-79 lat na ok. 2 mln.

Jak wynika z ekspertyzy, przekazanej przez prezesa Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego, gdyby połowa palaczy w Polsce (4 mln) zdecydowała się rzucić palenie przy użyciu środków nikotynozastępczych lub alternatyw dla papierosów, udałoby się uniknąć ok. 75 tys. przypadków zachorowań rocznie. Dla budżetu oznaczałoby to oszczędność sięgającą ok. 26 mld złotych w skali roku, z czego zaoszczędzone koszty bezpośrednie wyniosłyby 13,97 mld złotych, a zaoszczędzone koszty pośrednie (dla firm i gospodarki) – 12,75 mld złotych.

