Jak donosi Bloomberg, firmy PepsiCo i Mars, Nestlé i Reckitt Benckiser, które zainwestowały miliony w budowę fabryk w Federacji Rosyjskiej, ryzykują utratę wszystkiego.

– Zachodnie aktywa w Rosji nie są już bezpieczne. To nowa granica w wojnie. Jeśli Kreml pójdzie o krok dalej, to w efekcie wróci do lat 90.:redystrybucji aktywów na rzecz bardziej dochodowych właścicieli – powiedziała Oleksandra Prokopenko, niezależna badaczka w Carnegie Russian Eurasian Centre w Berlinie w rozmowie z dziennikarzami serwisu.

Jednocześnie, jak zauważa dyrektor Instytutu Kennana Centrum Wilsona w Waszyngtonie, William Pomeranz, Putin planuje dystrybucję aktywów zagranicznych firm wśród swoich popleczników.

– W ramach dążenia Putina do utrzymania władzy zamierza on podzielić zachodnie aktywa gospodarcze znajdujące się w Rosji i przekazać je swoim poplecznikom, aby wzmocnić swoją pozycję polityczną – mówi Pomerantz.

Zachód wycofuje się z Rosji

W kwietniu tego roku Władimir Putin podpisał dekret, który pozwala państwu na czasową kontrolę aktywów firm lub osób z "nieprzyjaznych” krajów, w tym Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników. Na tej podstawie 17 lipca 2023 roku rosyjskie władze przejęły jednocześnie dwie światowe marki.

100 proc. udziałów w firmie Baltika zostało przeniesione do Rosimushchestvo. Przed nacjonalizacją 98,56 proc. aktywów fimry należało do szwedzkiego oddziału Carlsberga, 0,09 proc. niemieckiego oddziału tego koncernu, a 1,35 proc. do Hoppy Union LLC.

Ponadto 100 proc. rosyjskiego biznesu Danone. Wszystkie akcje firmy zostały przekazane administracji rosyjskiej. Firma planuje "podjąć działania” w odpowiedzi na "nacjonalizację” swoich rosyjskich aktywów, którą zainicjował prezydent Rosji.

19 lipca 2023 roku media poinformowały, że Putin podarował siostrzeńcowi Kadyrowa jedną ze znacjonalizowanych marek. Jakub Zakriew, szef Ministerstwa Rolnictwa Republiki Czeczenii, został nowym dyrektorem generalnym Danon Russia LLC po przekazaniu firmy do tymczasowej administracji firmie Rosmain.

Czytaj też:

"Wtedy skorzysta Rosja". Wojciechowski zapowiada pilny wniosek do KECzytaj też:

Putin: Umowa została bezwstydnie wykorzystana