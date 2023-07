"Bezpieczny kredyt 2 proc." podbił ceny mieszkań, zanim jeszcze wszedł w życie

"«Bezpieczny kredyt 2 proc». podbijał ceny mieszkań, zanim jeszcze zaczął działać. Z raportu Expandera i Rentier.io wynika, że w czerwcu, czyli jeszcze przed startem programu, ceny mieszkań były wyższe niż w styczniu we wszystkich 17 badanych miastach. Wzrosty nie były jednak zbyt duże. Przeciętne ceny wzrosły w tym okresie o 5,5%" – informuje branżowy portal forsal.pl.

Bezpieczny kredyt 2 proc – Ceny mieszkań w górę

W czerwcu, jeszcze przed startem rządowego programu "Bezpieczny kredyt 2 proc"., wiele osób podpisywało umowy przedwstępne rezerwując sobie wybrane mieszkanie. W konsekwencji we wszystkich badanych 17 miastach ceny były wyższe niż w styczniu tego roku.

W zestawieniu z poprzednim miesiącem, to znaczy z majem ceny wzrosły w 14 z 17 analizowanych przez Expandera miast. Spadki odnotowano jedynie w Toruniu (-1,6 proc.), Częstochowie (-2,6 proc.) i Katowicach (-9,8 proc.). Najwyższe wzrosty w porównaniu z majem były w Rzeszowie (8,5 proc.) i Sosnowcu (8,2 proc.).

Najbardziej podrożały małe mieszkania

Porównując ceny w drugim kwartału 2023 r. względem pierwszego kwartału 2023 r. największe wzrosty wystąpiły w odniesieniu do małych mieszkań (+3,9 proc.) oraz średnich (+3,5 proc.). Duże mieszkania także podrożały, ale w mniejszym stopniu, mianowicie o 2,9 proc.

Jest to spójne z przewidywaniami analityków w kontekście programu "Bezpieczny kredyt 2 proc". Młodych ludzi, kupujących pierwsze mieszanie, zwykle nie stać na duże i drogie nieruchomości. Oznacza to, że cieszą się one mniejszym zainteresowaniem.

Liczba ofert dodanych na portale z mieszkaniami w czerwcu była o 3,6 proc. mniejsza niż w maju, a wszystkich aktywnych ofert w czerwcu było o 2,5 proc. mniej niż miesiąc wcześniej. "Można zatem stwierdzić, że podaż maleje. W warunkach zwiększonego popytu wywołuje to oczywistą presję na wzrost cen mieszkań" – pisze Forsal.

Morawiecki o kredycie 2 procent: Ma bezpieczną, stałą stopę procentową