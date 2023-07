Wywiad USA podał, kto pomaga Rosji obchodzić sankcje

W ocenie amerykańskich agencji wywiadowczych od marca 2023 r. Chiny dostarczyły Federacji Rosyjskiej drony i komponenty do nich o wartości ponad 12 mln dolarów – informuje CNN.

Chińskie firmy przekazują również inne towary i technologie podwójnego zastosowania rosyjskim państwowym przedsiębiorstwom zbrojeniowym. W szczególności do Federacji Rosyjskiej dostarczany jest sprzęt nawigacyjny, systemy walki elektronicznej i części do myśliwców. Według wywiadu USA Moskwa wykorzystuje to wszystko do kontynuowania wojny na Ukrainie.

Ponadto w porównaniu z 2021 r. Chiny zwiększyły eksport półprzewodników do Rosji. W raporcie zaznaczono, że do Federacji Rosyjskiej eksportowane są m.in. "półprzewodniki produkcji amerykańskiej lub pod amerykańską marką o wartości setek milionów dolarów".

Chiny pomagają Rosji obejść sankcje

Tym samym chińskie firmy pomagają Moskwie obejść sankcje, ale według amerykańskich służb zakres tej pomocy jest trudny do określenia. Niemniej jednak rola Chin jako partnera gospodarczego Rosji wzrosła po rozpoczęciu inwazji na pełną skalę na Ukrainę – zwraca uwagę wywiad USA.

CNN zauważa, że w raporcie nie ma danych niejawnych: wszystkie informacje zgromadzone przez wywiad były dostępne w otwartych źródłach, ponadto dokument często cytuje materiały prasowe. Co jednak istotne, służby wywiadowcze oficjalnie uznały rosnącą rolę Chin jako bastionu rosyjskiej agresji militarnej.

Wcześniej Politico, powołując się na dane celne, podało, że chińskie firmy wyeksportowały do Rosji w 2023 r. towary podwójnego zastosowania warte setki milionów dolarów. W materiale podkreślono, że Rosja kupiła m.in. drony za ponad 100 mln dolarów oraz kevlar do kamizelek kuloodpornych za ponad 225 mln dolarów.

