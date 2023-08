Petru: Euro jak najszybciej. Wipler: Silna polska złotówka

Niedawno Ryszard Petru debatował w RMF ze Sławomirem Mentzenem. Znany z licznych, niekiedy zabawnych wpadek polityk nie popełnił w około godzinnej debacie żadnej gafy, w związku z czym część mediów ogłosiła jego wielkie zwycięstwo.

Tym razem Petru został zaproszony do Polsat News, gdzie rozmawiał z Przemysławem Wiplerem – wieloletnim działaczem i politykiem kierowanych przez Janusza Korwin-Mikkego partii konserwatywno-liberalnych, który miał także krótki epizod w klubie sejmowym PiS. Po kilku latach nieobecności w czynnej polityce, Wipler powrócił i w październiku wystartuje w wyborach z list Konfederacji.

Jedno z poruszonych w programie zagadnień dotyczyło relacji Polski z Unią Europejską. Wipler przypomniał, że Konfederacja nie ma w swoim programie Polexitu. – Nikt nie chce wychodzić z UE, musimy dbać o to, aby UE zmieniała się w taki sposób, żeby wolność przepływu kapitału osób, podejmowania pracy, czyli to, co jest najlepsze w UE, co sprawia że ona się rozwija i Polska się rozwija od 2004 roku, było chronione, a walczyć z europejską biurokracją – powiedział.

Petru: Euro jak najszybciej

Obaj politycy ustosunkowali się do kwestii waluty euro. Konfederacja uważa bowiem, że konieczne jest utrzymanie w Polsce Złotego. Petru nie kryje, że ma w tym zakresie odmienne stanowisko.

– Jestem za tym, żebyśmy byli w UE jeszcze bardziej niż teraz. Chciałbym żeby Polska jak najszybciej przyjęła wspólną walutę jaką jest euro, bo to jest jeszcze głębsza integracja. [Tak szybko - red.] jak to będzie tylko możliwe. Jest nowy rząd, od tego momentu mamy dwa-trzy lata, to najwcześniejszy moment.

– I mam do pana pytanie, gdyby Polska przystępowała do strefy euro, a wy bylibyście w opozycji. Głosowalibyście za wyjściem Polski z UE czy za wejściem do strefy euro – zwrócił się do Wiplera Petru.

Wipler: Konfederacja za polską złotówką

– Jeżeli zmienimy w Polskę Konstytucję i jeżeli spełnione zostaną warunki, których w chwili obecnej nie ma, cienia możliwości, bo jak zobaczymy jak wyglądają sondaże, jak wygląda poparcie Polaków, to będziemy na temat tego rozmawiać. W chwili obecnej nie ma dyskusji na temat przyjęcia euro. My jesteśmy za polską złotówką, silną złotówką i ochroną gotówki – powiedział Przemysław Wipler.

