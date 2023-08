Rozszczelnienie rurociągu "Przyjaźń". "Trwają prace"

"Na miejscu zdarzenia w gminie Chodecz jest już ciężki sprzęt i służby PERN, które będą pracowały przez całą noc: techniczne, eksploatacyjne, zakładowa straż pożarna oraz ochrona środowiska i BHP. Teren został już zabezpieczony" – poinformowało w sobotę późnym wieczorem na portalu społecznościowym Twitter Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych "Przyjaźń" (PERN S.A.).

"PERN jest w stałym kontakcie z niemieckimi Partnerami odbierającymi surowiec poprzez rurociąg »Przyjaźń«. Druga nitka ropociągu działa bez zmian" – mogliśmy przeczytać.

PERN: Przygotowania do naprawy

W oficjalnym komunikacie przedsiębiorstwo przekazało, że pozostałe elementy infrastruktury PERN, w tym odcinek pomorski, którym tłoczona jest ropa naftowa przypływająca tankowcami do Polski, a potem także do Niemiec, działa w trybie standardowym. Infrastruktura spółki podlega cyklicznym badaniom stanu technicznego zgodnie z prawem. Polskie rafinerie otrzymują ropę naftową zgodnie z nominacjami. Sytuacja nie ma wpływu na dostęp do paliw dla polskich kierowców.

"PERN pozostaje w kontakcie z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska i Regionalnym Inspektoratem Ochrony Środowiska" – podała rzecznik prasowa spółki Katarzyna Krasińska.

"Służby PERN dokopały się do miejsca uszkodzenia rurociągu. Trwają prace przygotowawcze do naprawy magistrali" – poinformowało w niedzielę na Twitterze Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych "Przyjaźń".

Największy rurociąg na świecie

Rurociąg "Przyjaźń" jest głównym źródłem dostaw rosyjskiej ropy do polskich rafinerii, łączy Rosję z Polską i Niemcami przez terytorium Białorusi. Powstał w latach 1960 – 1964. Umożliwia transport ropy wydobywanej na terytorium Federacji Rosyjskiej do Europy. Jest to zarazem największy na świecie system rurociągów, łączący Syberię z Europą Środkową.

W październiku ubiegłego roku PERN wykryło rozszczelnienie rurociągu "Przyjaźń" na jednej z dwóch nitek zachodniego odcinka rurociągu – ok. 70 kilometrów od Płocka.

