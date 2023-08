Prezes Orlenu: Stajemy się paliwową marką numer 1 w Czechach

W maju tego roku prezes Orlenu Daniel Obajtek mówił o planach koncernu związanych z rynkiem czeskim. Obecnie trwa rebranding stacji benzynowych należących do kontrolowanego przez Polaków Unipetrolu. Do końca roku w Czechach ma być 200 stacji z logiem Orlenu.

W czwartek Obajtek poinformował, że po zakończeniu procesu rebrandingu Orlen stanie się największą marką w rynku paliwowym naszych południowych sąsiadów.

"Zagraniczna ekspansja ORLENu ma coraz lepsze efekty - stajemy się paliwową marką numer 1 w Czechach. Do końca roku blisko 90 procent stacji, działających dotychczas jako Benzina, rozpocznie funkcjonowanie pod szyldem ORLEN. Już dzisiaj posiadamy tu największą sieć 436 stacji paliw i jesteśmy liderem na rynku paliw alternatywnych. To kolejny krok na drodze do budowania silnego koncernu, odgrywającego dużą rolę w regionie" – napisał w serwisie X (dawniej Twitter) szef Orlenu.

Ekspansja Orlenu

Polski koncern konsekwentnie buduje swoją pozycję w Europie Środkowo-Wschodniej. W ostatnim czasie Orlen zawarł z Doppler Beteiligungs GmbH umowę, na podstawie której nabędzie 100 proc. udziałów Doppler Energie GmbH – operatora austriackiej sieci stacji paliw działających pod marką Turmöl – podał koncern. W efekcie Grupa Orlen przejmie 266 stacji paliw zlokalizowanych w Austrii.

Warto także przypomnieć, że stacje należące do polskiego koncernu można znaleźć również na Słowacji. Obecnie Orlen posiada tam około 80 stacji, do końca roku będzie to już prawie 100 punktów. Nowe stacje będą zlokalizowane na terenie całego kraju m.in. w Bratysławie czy Koszycach. Bezobsługowe obiekty będą działać pod marką Orlen Express.

W sumie do końca 2030 r. w regionie Europy Środkowo-Wschodniej pod marką Orlen będzie działać co najmniej 3,5 tys. stacji, w tym udział stacji zagranicznych w całej sieci ma wzrosnąć z 37 do 45 proc.

