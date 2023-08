Pomoc dla Ukrainy. Biden prosi Kongres o dodatkowe miliardy

Prośba Białego Domu dotyczy ponad 13 mld dolarów na pomoc wojskową i 8 mld dolarów na pomoc humanitarną.

W sumie wniosek dotyczy 40 mld dolarów. Oprócz funduszy na wsparcie Ukrainy chodzi także o 12 mld dolarów na uzupełnienie federalnego funduszu reagowania na klęski żywiołowe, a także na poprawę środków egzekwowania prawa na granicy z Meksykiem.

Agencja AP zwraca uwagę, że tym razem zatwierdzenie dodatkowych środków na pomoc Ukrainie może być trudniejsze niż wcześniej, a to ze względu na fakt, że Republikanie w Kongresie odczuwają dużą presję, by wesprzeć swojego kolegę z partii, byłego prezydenta Donalda Trumpa, który kwestionuje potrzebę tak znaczącego wsparcia dla Ukrainy, a wśród wyborców amerykańskich poparcie dla pomocy dla Ukrainy nieco spadło.

W liście do przewodniczącego Izby Reprezentantów Kevina McCarthy'ego dyrektor ds. budżetu Białego Domu Shalanda Yong wezwała go do szybkiego działania.

Prośba została od razu sformułowana w taki sposób, aby zwiększyć szanse na wsparcie ponadpartyjne, w tym zwiększenie środków na ochronę granic, która jest priorytetową kwestią dla Republikanów – podkreśla AP.

Wcześniej Biały Dom stwierdził, że ze strony Amerykanów nie widać oznak zmniejszenia poparcia dla wsparcia militarnego Ukrainy.

Ile USA przeznaczyły na pomoc Ukrainie?

Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę na pełną skalę Stany Zjednoczone przekazały Kijowowi łączną pomoc w wysokości ponad 66 mld dolarów. Jednocześnie prezydent Joe Biden i członkowie jego administracji od samego początku wybuchu wojny podkreślają, że nie zamierzają bezpośrednio uczestniczyć w konflikcie i wysyłać wojsk amerykańskich na front.

Zanim doszło do rosyjskiej inwazji, przed którą Waszyngton ostrzegał na kilka miesięcy wcześniej, wszyscy amerykańscy specjaliści wojskowi przebywający na Ukrainie zostali wycofani. Jesienią 2022 r., kiedy pracownicy ambasady wrócili do Kijowa, przybył z nimi oddział piechoty morskiej do tradycyjnej ochrony dyplomatów.

Niektórzy amerykańscy wojskowi, którzy nie pełnią czynnej służby, pomagają Ukraińcom na własną rękę, czy to jako instruktorzy, czy walcząc na polu bitwy.

