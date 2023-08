Ważnej branży grożą masowe bankructwa? "Walka o przetrwanie"

Kondycja finansowa branży jest bardzo zła i z każdym rokiem się pogarsza. – Coraz trudniej jest prowadzić ten biznes w Polsce. Dziś to już raczej walka o przetrwanie, o zyskach można zapomnieć – mówi Andrzej Bogdanowicz, dyrektor generalny Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego, pytany o sytuację finansową branży przez "Dziennik Gazetę Prawną". – Stacje kontroli pojazdów są na wykończeniu, grożą im masowe bankructwa – przyznaje.

Stacje kontroli pojazdów – branża zbankrutuje?

Bogdanowicz tłumaczy w wywiadzie, że przyczyną pogarszającej się sytuacji są nieustannie rosnące koszty.

– Myślę o energii, płacach. SKP są wyposażone w skomplikowane urządzenia, wymagające stabilnych warunków do działania. A to oznacza odpowiednie chłodzenie placówek latem czy dogrzewanie ich zimą, by utrzymać prawidłowy odczyt parametrów. Do tego wszystkie urządzenia są na prąd, tu rachunki stacji wzrosły kilkukrotnie. Do ich zwiększenia przyczynia się też inflacja. Rosną podatki, opłaty lokalne, leasingowe, kredytowe, czynsze, jak choćby za nieruchomości czy wreszcie pensje pracowników. Tymczasem przychody od 19 lat pozostają na niezmienionym poziomie. Stawka za badanie techniczne od 19 lat wynosi 98 zł brutto. Można nawet powiedzieć, że spadła w tym czasie przez zwiększenie VAT z 22 proc. do 23 proc. – mówi rozmówca "DGP".

Pytany o perspektywy na ratowanie sytuacji wskazuje, że w pierwszej kolejności należałoby dokonać waloryzacji opłaty i jej urealnienia.

"Przez 19 lat koszt płacy minimalnej wzrósł pięciokrotnie. W sumie można mówić o 72 proc. wzroście kosztów tylko z powodu inflacji. To oznacza, że opłata za badanie techniczne powinna tylko z tytułu inflacji wynosić 170 zł. Poza tym powinien poprawić się dostęp do zawodu. Dziś zdawalność na egzaminie wynosi 5 proc. Bardzo mało, biorąc pod uwagę, że około 75 proc. osób, które do niego podchodzą, ma wykształcenie techniczne samochodowe" – wskazuje przedsiębiorca.

