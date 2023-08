Koreańczycy odkryli nadprzewodnik? Oto, co wykazały testy innych ośrodków badawczych

Nadprzewodniki to materiały przewodzące prąd bez żadnych oporów, co ma pozwalać na przesyłanie energii elektrycznej zupełnie bez strat. Problem w tym, że te, które funkcjonują obecnie, potrzebują ekstremalnie niskich temperatur, co uniemożliwia ich powszechne stosowanie.

LK-99 nadprzewodnikiem?

Naukowcy z Uniwersytetu Koreańskiego ogłosili w lipcu, że otrzymali materiał nadprzewodzący, który nie wymaga ekstremalnie niskich temperatur, tylko ma pracować do 127℃. i to przy normalnym ciśnieniu atmosferycznym. Oznaczałoby to gigantyczny przełom technologiczny.

Materiał znany jako LK-99 miałby stawać się nadprzewodnikiem i utrzymywać taki stan nawet w temperaturze pokojowej. LK-99 to mieszania sproszkowanych związków zawierających ołów, tlen, siarkę i fosfor. Wynalazek Koreańczyków miałby być więc pierwszym, który pokona bariery związane z temperaturą.

Badania nie potwierdzają

W reakcji na ich odkrycie w laboratoriach na całym świecie naukowcy przeprowadzili własne próby w celu odtworzenia i przetestowania właściwości materiału. Okazało się, że żadna z przeprowadzonych dotychczas prób mających na celu replikację wyników koreańskich badaczy nie dostarczyło dowodów na jakiekolwiek nadprzewodnictwo.

Do wniosku, że materiał LK-99 najprawdopodobniej nie jest nadprzewodnikiem, doszedł komitet naukowców z Korei Południowej, który przeprowadził przegląd opublikowanych danych zespołu LK-99.

Do podobnych wniosków doszli także fizycy z Indii. Z kolei chińscy badacze, którzy odtworzyli materiał, skonstatowali, że nie odkryli zerowej oporności na prąd elektryczny w temperaturze pokojowej.

Uczeni z Wielkiej Brytanii również nie znaleźli nadprzewodnictwa w swojej próbce, podobnie jak międzynarodowy zespół, w skład którego wchodzą naukowcy z Uniwersytetu Princeton.

Niezwykły magnes?

Fizycy z Uniwersytetu Pekińskiego ocenili, że nowy materiał nie jest nadprzewodnikiem, lecz prawdopodobnie niezwykłym magnesem.

Główne ośrodki badawcze, takie jak Argonne National Laboratory w Stanach Zjednoczonych, wciąż prowadzą swoje analizy.

Za wcześnie na ostateczną ocenę

Należy nadmienić, że na obecnym etapie członkowie komisji weryfikacyjnej nie są w stanie jednoznacznie odrzucić twierdzeń o tym, że LK-99 jest nadprzewodnikiem. Do ostatecznego rozstrzygnięcia potrzebne będą ekspertyzy dotyczące oryginalnej próbki udostępnionej przez twórców tego materiału.

Wówczas mogłaby ona zostać dostarczona do kilku niezależnych laboratoriów, gdzie mogłyby się odbyć szeroko zakrojone testy. Ponadto rozpoczęły się już działania mające na celu syntezę LK-99 w trzech różnych laboratoriach, które również przeprowadzą testy.