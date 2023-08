Nowelizacja finansów publicznych. Co zmienia rząd?

Zmiany w ustawie o finansach publicznych obejmują:

- wprowadzenie mechanizmu korygującego nadmierną nierównowagę finansów publicznych;

- uwzględnienie w konstrukcji stabilizującej reguły wydatkowej tzw. klauzuli obronnej, która w ocenie Rady Ministrów odzwierciedla rozbieżności między przedpłatami (płatnościami) na zakup sprzętu wojskowego a dostawami sprzętu, które mają wpływ na wynik sektora instytucji rządowych i samorządowych;

- wskazanie, że w projekcie ustawy budżetowej planuje się rezerwę ogólną nie wyższą niż 0,2 proc. wydatków budżetu;

- stworzenie podstaw prawnych do utworzenia rezerwy celowej na wydatki, których wysokości nie można określić w okresie opracowywania projektu ustawy budżetowej;

- wprowadzenie możliwości utworzenia rezerwy celowej na wydatki związane z przeciwdziałaniem chorobie zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) lub na rzecz pomocy Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju;

- zwiększenie limitu rezerw w częściach budżetu państwa, których dysponentami są poszczególni wojewodowie do 2 proc. planowanych wydatków oraz stworzenie podstaw do ujmowania w tych rezerwach wydatków na wynagrodzenia z tytułu odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Ustawa wchodzi w życie co do zasady z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Spadek PKB Polski

Polska weszła w techniczną recesję. W drugim kwartale 2023 r. PKB spadło o 0,5 proc. rok do roku. W poprzednim kwartale spadek wynosił 0,3 proc. "Według szybkiego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w II kwartale 2023 r. zmniejszył się realnie o 0,5 proc. rok do roku wobec wzrostu o 6,1 proc. w analogicznym okresie 2022 r." – podał w komunikacie Główny Urząd Statystyczny. Podane dane są zaskoczeniem dla ekspertów, którzy nie przewidywali tak dużego spadku. Konsensus rynkowy na II kw. wynosił 0,3 proc. spadku w ujęciu niewyrównanym sezonowo.

Produkt Krajowy Brutto w II kwartale b.r. wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2015) zmniejszył się realnie o 3,7 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i był niższy niż przed rokiem o 1,3 proc. Podane przez GUS dane to szybkie szacunki. Pełne dane na temat PKB w II kwartale 2023 r. zostaną podane 31 sierpnia. Jeśli PKB zmniejsza się przez dwa kolejne kwartały można mówić o technicznej recesji, bez brania pod uwagę czynników sezonowych. Ekonomiści wskazują, że recesja techniczna świadczy o wyhamowaniu wzrostu gospodarczego w kraju. Wśród skutków recesji technicznej wyróżnia się spadek popytu zewnętrznego i wewnętrznego, spadek liczby i wolumenu inwestycji, co może się przełożyć na dalszy spadek PKB w kolejnych kwartałach.

Czytaj też:

Będą zmiany w emeryturach. Prezydent zdecydowałCzytaj też:

Inflacja w dół. NBP podał najnowsze dane