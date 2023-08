Zboże z Rosji pomoże Indiom zatrzymać inflację? Trwają rozmowy

Indie mogą rozważać import z Rosji do 8-9 ton zboża po obniżonych cenach. Dla New Delhi to szansa na pokrycie braków na krajowym rynku i zatrzymanie inflacji.

Indie od miesięcy zmagają się z inflacją. W lipcu była ona najwyższa od 15 miesięcy. Szczególnie mocno widać to po cenach żywności, które odnotowały największy wzrost od stycznia 2020 r. Ceny warzyw wzrosły o 37,34 proc., a zbóż o 13,04 proc. Plany walki z inflacją – Rząd bada możliwość importu poprzez prywatny handel i umowy międzyrządowe. Decyzja zostanie podjęta ostrożnie – przekazało agencji Reuters jedno z jej źródeł. Indie od lat nie importowały pszenicy w ramach układów dyplomatycznych. Ostatnio do takiej sytuacji doszło w 2017 r. Prywatni handlowcy dostarczyli 5,3 miliona ton metrycznych zboża. Plan importu rosyjskiej pszenicy jest jednym z rozważanych środków przez indyjski rząd, aby przez zwiększenie podaży obniżyć ceny kluczowych towarów, takich jak paliwo, zboża i rośliny strączkowe. Według ustaleń agencji Reuters, rozmowy obecnie toczą się prywatnie i jeszcze daleko im do finalizacji. Rosja obniża ceny dla Indii W zeszłym miesiącu Sanjeev Chopra, urzędnik w ministerstwie żywności stwierdził, że nie ma propozycji sprowadzenia zboża z Rosji. Ta ostatnia, według jednego z indyjskich urzędników, miała zaoferować okazyjne ceny. – Rosja wyraziła gotowość do zaoferowania zniżki w stosunku do obowiązujących cen rynkowych. Nie ma ograniczeń w eksporcie artykułów spożywczych z Rosji – wskazał. Od czasu wojny na Ukrainie Rosja stała się drugim największym eksporterem towarów do Indii, przede wszystkim przecenionej ropy naftowej. Indie sprowadzają z Rosji także olej słonecznikowy. – Indie mogą z łatwością uzyskać z Rosji zniżkę w wysokości od 25 do 40 dolarów za tonę. Dzięki temu koszt wyładunku pszenicy pozostanie znacznie poniżej cen lokalnych – wskazał indyjski handlowiec z siedzibą w Mombaju. Czytaj też:

