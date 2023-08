Polska gospodarka uniknie recesji? Jasna deklaracja z rządu

– Rok 2023 zamkniemy wzrostem gospodarczym – tutaj mamy pełny konsensus od agencji ratingowych, Komisji Europejskiej. A rok 2024 – to już sytuacja, gdy polska gospodarka wróci do znanej nam ścieżki wzrostu, o co najmniej 3 proc. w 2024. Ten rok nie będzie w żadnym wypadku rokiem recesji – powiedział Soboń podczas briefingu.

Wiceminister podkreślił, że w tym roku gospodarka nieco zwolni, a na koniec roku zobaczymy wzrost ok. 1 proc., może nieco mniej.

Wczoraj Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał w szybkim szacunku danych, że Produkt Krajowy Brutto (ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego, niewyrównany sezonowo) spadł o 0,5 proc. r/r w II kw. 2023 r. wobec 0,3 proc. spadku r/r w poprzednim kwartale. Konsensus rynkowy na II kw. wynosił 0,3 proc. spadku w ujęciu niewyrównanym sezonowo.

W II kwartale 2023 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2015) zmniejszył się realnie o 3,7 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i był niższy niż przed rokiem o 1,3 proc..

Projekt budżetu na rok 2024 zakłada wzrost PKB na poziomie 3%; w nowelizacji tegorocznego budżetu rząd założył wzrost PKB na poziomie 0,9 proc. w 2023 r.

Spadek PKB Polski

Polska weszła w techniczną recesję. W drugim kwartale 2023 r. PKB spadło o 0,5 proc. rok do roku. W poprzednim kwartale spadek wynosił 0,3 proc. "Według szybkiego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w II kwartale 2023 r. zmniejszył się realnie o 0,5 proc. rok do roku wobec wzrostu o 6,1 proc. w analogicznym okresie 2022 r." – podał w komunikacie Główny Urząd Statystyczny. Podane dane są zaskoczeniem dla ekspertów, którzy nie przewidywali tak dużego spadku. Konsensus rynkowy na II kw. wynosił 0,3 proc. spadku w ujęciu niewyrównanym sezonowo.

Produkt Krajowy Brutto w II kwartale b.r. wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2015) zmniejszył się realnie o 3,7 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i był niższy niż przed rokiem o 1,3 proc. Podane przez GUS dane to szybkie szacunki. Pełne dane na temat PKB w II kwartale 2023 r. zostaną podane 31 sierpnia. Jeśli PKB zmniejsza się przez dwa kolejne kwartały można mówić o technicznej recesji, bez brania pod uwagę czynników sezonowych. Ekonomiści wskazują, że recesja techniczna świadczy o wyhamowaniu wzrostu gospodarczego w kraju. Wśród skutków recesji technicznej wyróżnia się spadek popytu zewnętrznego i wewnętrznego, spadek liczby i wolumenu inwestycji, co może się przełożyć na dalszy spadek PKB w kolejnych kwartałach.

