Agora zwiększa zyski z reklamy po kupnie Eurozetu. Są dane

W drugim kwartale 2023 r. przychody reklamowe grupy Agora zwiększyły się rok do roku o 40,2 proc. do 181,8 mln zł. Aż o 225,5 proc. do 71,6 mln zł wyniósł wzrost w pionie radiowym, co jest związane z przejęciem pakietu kontrolnego Grupy Eurozet.

Pod koniec lutego Agora przejęła za 9,17 mln euro 11 proc. udziałów Eurozetu SFS Ventures stając się większościowym udziałowcem nadawcy (ma 51 proc. kapitału grupy). Stało się to po prawomocnym uchyleniu przez sąd zakazu wydanego przez prezesa UOKiK.

Cały pion radiowy grupy Agora odnotował kwartalny wzrost przychodów z 27,5 do 80 mln zł. Przychody Agory z reklam zewnętrznych zwiększyły się o 12,5 proc. do 50,4 mln zł. Jest to wynik przede wszystkim większej liczby kampanii w przestrzeni ulicznej i komunikacji. Zmalały za to zyski firmy w kategorii reklam internetowych.

"W największym stopniu o spadku przychodów reklamowych zdecydowała niższa sprzedaż reklam internetowych przez spółkę Yieldbird, głównie z powodu zmian w portfolio klientów, zmian wynikających z rozwijania współpracy w modelu SaaS oraz ograniczenia sprzedaży usług reklamowych" – tłumaczono w sprawozdaniu.

Zyski mimo rosnących kosztów działalności

"Drugi kwartał tego roku potwierdza tendencję wzrostową w przychodach Grupy Agora. Wpłynęła na to dobra koniunktura na rynku reklamy, szczególnie widoczna w reklamie zewnętrznej, ale też – co bardzo nas cieszy – powrót kin do normalnego funkcjonowania. Zauważamy też pierwsze pozytywne efekty wspólnej oferty sprzedażowej Grupy Eurozet" – komentuje w komunikacie Anna Kryńska-Godlewska, członek zarządu Agory. Dodała, że grupie udało się odnotować zyskrok do roku, choć w ostatnim kwartale mierzyli się "z rosnącymi kosztami prowadzenia działalności".

Znacząco mniej niż wpływy zwiększyły się wydatki operacyjne grupy Agora w drugim kwartale – o 19,2 proc. do 326,2 mln zł. Kwotowo najmocniej wzrosły wydatki na usługi obce (z 87,9 do 112,5 mln zł) oraz koszty pracownicze (z 91,6 do 105 mln zł).

