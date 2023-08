Niemcy nie chcą terminala w Świnoujściu. "Boją się statków, wypadków i degradacji środowiska"

Polska realizuje budowę Głębokowodnego Terminalu Kontenerowego w Świnoujściu. W lipcu Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA podpisał z belgijsko-katarskim konsorcjum przedwstępną umowę dzierżawy terenów zlokalizowanych w porcie zewnętrznym w Świnoujściu.

Ministerstwo Infrastruktury zaznacza, że inwestycja zabezpieczy pod kątem przeładunkowym region Europy Centralnej i Południowej, a to dla Polski "niezwykłe wyzwanie i szansa". – Mamy bardzo duże nadzieje, że również operatorzy niemieccy będą korzystać z naszego portu – powiedział wiceminister Marek Gróbarczyk. Docelowo terminal ma być w stanie obsłużyć do 2 mln TEU rocznie (TEU = objętość kontenera o długości 20 stóp).

Piękne niemieckie wybrzeże i polskie plany

Tymczasem projekt nie podoba się Niemcom. Portal Business Insider opisał argumenty, jakimi posługują się nasi zachodni sąsiedzi, aby uzasadnić sprzeciw wobec polskiej inwestycji. Sam serwis zauważa, że "niemieckie wybrzeże w przygranicznym landzie Meklemburgia-Pomorze Przednie wygląda wręcz idyllicznie", ale "jest na horyzoncie miejsce, nad którym dominują dźwigi, podnośniki i inne wielkie instalacje przemysłowe. To Świnoujście. Szybko rozwijające się polskie miasto portowe".

W tekście przywołano wypowiedź turystki z Brandenburgii, która mówi, że rozwój polskiego miasta budzi jej niepokój. – Pamiętam sytuację z zatruciem Odry z zeszłego roku. Mam poczucie, że polscy politycy są niepoważni, jeśli chodzi o sprawy środowiska – opowiada. "To zniszczy idyllę, to zagrozi środowisku, to nie miejsce na takie konstrukcje" – to, jak wskazuje BI, argument wielu Niemców, którzy nie chcą budowy terminala w Świnoujściu.

Ekologia jest ważna

"Kwestie ekologiczne są zresztą w Niemczech niezwykle ważne i budzą naprawdę gigantyczne emocje" – czytamy. Burmistrz gminy Heringsdorf Laura Isabelle Marisken twierdzi, że budowa terminala "zagraża egzystencji gminy".

"Samorządowcy zza naszej zachodniej granicy nie chcą wielkiej inwestycji w Świnoujściu – boją się statków, wypadków i degradacji środowiska" – wyjaśnia Business Insider.

