Rekordowo droga wyprawka szkolna. Dane GUS

Podręczniki szkolne, artykuły papiernicze, plecaki, przybory lekcyjne – w te i inne materiały wyposażone być muszą powracające po wakacjach do szkoły dzieci. Według danych GUS podręczniki szkolne w czerwcu 2023 r. były średnio o 9 proc. droższe niż rok wcześniej. Podręcznik do matematyki (dla szkół średnich) i podręcznik do biologii podrożały w tym czasie o 11 proc.

Najmocniej wzrosły ceny artykułów papierniczych. Brulion 96-kartkowy w formacie A-5 podrożał o prawie jedną czwartą (23 proc.) względem czerwca 2022 roku. Artykuły papiernicze zdrożały łącznie o 14 proc. Średnio o 10 proc. poszły w górę także ceny pozostałych artykułów piśmiennych, malarskich i kreślarskich. 14 proc. więcej kosztuje długopis, 13 proc. zwykły ołówek, a 10 proc. kredki. O 12 proc. zdrożały w ciągu roku plecaki.

Szacunkowe wydatki i rządowe programy

Dane GUS wskazują, że cena tegorocznej szkolnej wyprawki będzie najwyższa w ostatnich latach. Rodzice szacują jej koszty na minimum 500 zł. Według badania "Wyprawka szkolna 2023" przeprowadzonego przez SW Research połowa rodziców spodziewa się wydać na wyprawkę dla jednego ucznia do 500 zł, a tylko 13 proc. zamknie zakupy szkolne w kwocie do 300 złotych. Co trzeci przeznaczy na ten cel więcej: od 501 do 700 zł, a ponad 20 proc. liczy się z kosztem przekraczającym nawet 700 złotych.

Z tymi wydatkami opiekunowie uczniów nie zostaną jednak sami. Rodzicom przysługuje raz w roku 300 zł na każde uczące się w szkole dziecko w ramach rządowego programu "Dobry Start". Obejmuje on dzieci do ukończenia 20. roku życia, a w przypadki dzieci niepełnosprawnych – do 24. roku życia. Opiekunowie dzieci niepełnosprawnych mogą dodatkowo otrzymać środki z programu "Wyprawka Szkolna".

