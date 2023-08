Jednocyfrowa inflacja możliwa w sierpniu. "Będzie obniżać się dalej"

– Ja osobiście byłem pewny jeszcze do niedawna, do 31 lipca, że w sierpniu będzie to już inflacja jednocyfrowa. Natomiast ten odczyt lipcowy nieco mnie zaskoczył negatywnie, bo odczyt zmniejszył się jedynie o 0,7 pkt proc - powiedział Wnorowski w TVP Białystok.

– Więc jeśli to miałoby się powtórzyć, to mielibyśmy 10,1 proc., czyli jeszcze inflacja dwucyfrowa. Natomiast z całą pewnością się nie powtórzy. Osobiście ciągle liczę, że to będzie więcej i liczę, że to będzie 9 z przodu. Ale jeśli będzie 10, to jakaś mała cyfra po tej dziesiątce – dodał.

Podkreślił, że można być pewnym, iż sierpień będzie szóstym kolejnym miesiącem, kiedy odczyt jest niższy. Tłumaczył, że inflacja zmierza w stronę celu banku centralnego (2,5 proc. +/- 1 pkt. proc.), ale – jak dodał – osiągniemy go dopiero "za jakiś czas".

Wnorowski: Może 7,9 proc. w listopadzie

– W tym roku liczę na odczyt grudniowy-listopadowy, bo ten grudniowy może znowu nie robić dużego postępu, z 7 z przodu, może 7,9 proc., może 8,1 proc. - to są te wielkości, których ja osobiście oczekuję. Natomiast później mówimy o inflacji średniorocznej i ona w roku 2023 będzie niestety jeszcze powyżej 10 proc., a nawet powyżej 11 proc." – powiedział członek RPP.

Zwrócił również uwagę, że w perspektywie roku czekają nas dodatnie realne stopy procentowe.

GUS podał dane o inflacji w lipcu

Jak podał w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny, inflacja konsumencka wyniosła w lipcu 10,8 proc. w skali roku (wobec 11,5 proc. r/r w czerwcu). To najniższy odczyt inflacji od marca 2022 r.

Według centralnej ścieżki lipcowej projekcji inflacyjnej Narodowego Banku Polskiego, inflacja konsumencka wyniesie 13,1 proc. r/r w II kw., 10,3 proc. w III kw. i 7,8 proc. w IV kw. W całym 2023 r. inflacja średnioroczna wyniesie, zdaniem analityków NBP, 11,9 proc.

