PiS ostrzega: PO i jej eksperci nie kryją, że będą sprzedawać państwowe firmy

We wtorek rano odbyła się konferencja prasowa z udziałem rzecznika PiS Rafała Bochenka i rzecznika rządu Piotra Müllera, dotycząca pierwszego pytania w zaplanowanym na 15 października referendum. Politycy spotkali się z mediami przed siedzibą Banku Pekao.

– Chcemy się odnieść do pierwszego pytania referendalnego dot. wyprzedaży przedsiębiorstw państwowych. Jest to bardzo ważne pytanie z uwagi na to, co działo się do 2015 roku z majątkiem państwowym. W czasach rządów PO-PSL wyprzedanych zostało około 1000 podmiotów państwowych. Prawo i Sprawiedliwość prowadzi inną politykę niż nasi poprzednicy. Prowadzimy politykę, która dąży do wzmacniania polskiej gospodarki, polskiej bankowości. Banki państwowe to pewne wehikuły czasowe, dzięki którym można realizować ambitne projekty. Dzięki polityce Prawa i Sprawiedliwość państwo kontroluje większość sektora bankowego w Polsce. To daje gwarancję na stabilność polskiej gospodarki – mówił Rafał Bochenek.

"Kapitał ma narodowość"

Rzecznik rządu zaznaczał, że to, iż "w odpowiedni sposób udało się zrepolonizować Bank Pekao, pokazuje, jak sektor bankowy jest ważny". – Dzięki tym działaniom mogliśmy w czasie COVID-19 szybko pomóc przedsiębiorcom i wypłacić środki w ramach. Kredyt 2 proc. na mieszkanie może być również realizowany dzięki działalności banków państwowych. My wiemy, że kapitał ma narodowość, dlatego tak ważne podmioty powinny być w polskich rękach. Ale istotne jest to, dlaczego opozycja bojkotuje referendum? Jeżeli referendum będzie ważne to w przyszłości nie będą mogli realizować swojej polityki sprzed lat. My namawiamy do udziału w referendum – podkreślił Müller.

– Politycy Platformy Obywatelskiej i ich eksperci nie kryją się z tym, że będą realizować sprzedaż wielkich państwowych firm. Ale to właśnie duże, państwowe przedsiębiorstwa gwarantują to, że polska gospodarka jest silna – wskazał rzecznik rządu.

