Bogdanka może zostać przejęta przez Skarb Państwa. Sasin podał szczegóły

– Po przejęciu przez Skarb Państwa spółki Lubelski Węgiel Bogdanka jej pracownicy otrzymają gwarancje zatrudnienia, a w przypadku gdy – w związku z transformacją energetyczną – konieczna będzie redukcja zatrudnienia – gwarancje odpraw i płatnych urlopów górniczych – oświadczył minister aktywów państwowych Jacek Sasin w radiowej "Trójce".

– Tutaj działamy ręka w rękę – można powiedzieć – ze stroną społeczną. Chcemy, aby ten trudny proces transformacji energetycznej przebiegał takim w spokoju społecznym, w społecznym konsensusie. I tak się dzieje – dodał.

Skarb Państwa chce kupić kopalnię Bogdanka

W czerwca 2022 r. Enea podała, że podpisała ze Skarbem Państwa list intencyjny dot. potencjalnego nabycia przez Skarb Państwa 21 962 189 akcji w spółce Lubelski Węgiel Bogdanka (LWB), stanowiących 64,57 proc. akcji w kapitale zakładowym. List intencyjny obowiązuje do 31 grudnia 2023 r.

We wtorek Enea poinformowała, że otrzymała od Skarbu Państwa reprezentowanego przez ministra aktywów państwowych ofertę nabycia pakietu 21 962 189 akcji spółki Lubelski Węgiel Bogdanka należących do Enei z zastosowaniem ceny w kwocie 45 zł za akcję. Oznacza to łączną kwotę 988,2 mln zł.

Cena za pakiet akcji zostanie uregulowana w formie skarbowych papierów wartościowych przekazanych za pośrednictwem Funduszu Reprywatyzacji.

LW Bogdanka na koniec 2022 r. miała 16,5 proc. udziału w rynku węgla kamiennego i 21,7 proc. udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce oraz 27,1 proc. w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych od 2009 r., wchodzi w skład indeksu mWIG40. Skonsolidowane przychody wyniosły 2,45 mld zł w 2022 r.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20 proc. powierzchni kraju.

