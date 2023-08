Kolizja na Kanale Sueskim. Wstrzymano też ruch przez cieśniny tureckie

We wtorek wieczorem w Kanale Sueskim doszło do kolizji z udziałem dwóch zbiornikowców. "Lekki kontakt" nastąpił po tym, jak tankowiec BW Lesmes przewożący skroplony gaz ziemny (LNG) nagle zatrzymał się z powodu awarii technicznej. Zbiegło się to w czasie z silnym prądem, który zepchnął w jego kierunku tankowiec Burri, powiedział zarządca Kanału Osama Rabie.

Grupa BW LNG AS, operatorzy przewożącego gaz ziemny tankowca, podali w komunikacie, że statek osiadł na mieliźnie podczas przepływania na południe przez Kanał Sueski około godziny 21:35 (20:35 czasu polskiego).

Odholowanie statków w Kanale Sueskim

Osama Rabie poinformował o wysłaniu holowników do przetransportowania obu statków. Udało się bezpiecznie odholować singapurski BW Lesmes. W okolicy północy czasu lokalnego pływający pod banderą Kajmanów Burri zmierzał już do południowego końca kanału. O godz. 3.30 czasu lokalnego udało się zabezpieczyć BW Lesmes, który przejdzie dalsze inspekcje na kotwicowisku w Suezie. Sprawy nie komentują TMS Tankers, operatorzy tankowca Burri.

Rabie przekazał, że zgodnie ze wstępnymi ustaleniami nie doszło do większych uszkodzeń, ani zanieczyszczenia okolicy w wyniku kolizji. W ciągu najbliższych godzin kanał powinien być ponownie udostępniony do użytku.

Łączący Morze Śródziemne z Morzem Czerwonym Kanał Sueski jest jedną z najważniejszych z dróg wodnych świata. Stanowi bowiem najprostszą drogę transportu towarów z Europy do Azji. Każda jego blokada to potencjalne straty dla handlu międzynarodowego.

Zablokowanie Bosforu i Dardaneli

Z kolizją na kanale Sueskim zbiegło się w czasie wstrzymanie ruchu w innej ważnej cieśninie – Bosforze, który łączy Morze Czarne z Morzem Marmara. W środę z samego rana na jednym z przepływających przez cieśninę statków nastąpiła awaria silnika. Tankowiec Guanyin, pływający pod flagą Liberii, zatrzymał się przy północnym wejściu do cieśniny. Na miejsce wysłano dwa holowniki.

W związku z wykorzystaniem wody morskiej do gaszenia pożarów lasów na północnym zachodzie Turcji tymczasowo wstrzymano ruch przez cieśninę Dardanele, która łączy Morze Egejskie z Morzem Marmara.

