Jak donosi Bloomberg, państwa tworzące BRICS zaprosiły do siebie Arabię Saudyjską, Iran, Egipt, Argentynę, Etiopię i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Nowe państwa to jedni z większych eksporterów ropy naftowej na świecie. Jak oceniają eksperci, rozszerzenie BRICS świadczy o chęci rozszerzenia swoich globalnych wpływów wchodzących w jego skład państw.

Rozszerzenie BRICS

Prezydent Republiki Południowej Afryki Cyril Ramaphosa ogłosił, że przywódcy Brazylii, Rosji, Indii, Chin i RPA zgodzili się na rozszerzenie grupy BRICS. Ogłoszenie akcesji nowych państw odbędzie się w tym tygodniu w Johannesburgu, podczas szczytu grupy. Będzie to pierwsze rozszerzenie od 2010 roku.

BRICS to związek pięciu państw: Brazylii, Rosji, Indii, Chińskiej Republiki Ludowej i Republiki Południowej Afryki, skupiający BRICS rozszerza się o nowe państwa. Argentyna, Egipt, Iran, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska i Etiopia mają do niego przystąpić 1 stycznia 2024 r., zwiększając liczbę członków do jedenastu.

Organizacja powstała w czerwcu 2006 roku (jako BRIC) w ramach Forum Ekonomicznego w Petersburgu z udziałem Ministrów Gospodarki Brazylii, Rosji, Indii i Chin.

Nieobecność Xi

23 sierpnia 2023 r. w Republice Południowej Afryki odbył się pierwszy bezpośredni szczyt BRICS po pandemii COVID-19. Na spotkanie przybyli przywódcy Brazylii, Indii, Chin i Republiki Południowej Afryki. Xi Jinping przybył do Republiki Południowej Afryki, ale jako jedyny przywódca BRICS nie wziął udziału w forum. Rosję reprezentował minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow.

Pekin próbował ukryć fakt, że Xi Jinpinga nie było na wydarzeniu. Media państwowe nie podały, że to nie on wygłaszał przemówienie. Rzecznik chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych publicznie oświadczył, że „Xi wygłosił przemówienie podczas ceremonii zamknięcia Forum Biznesu BRICS 2023”. Inny rzecznik MSZ zignorował pytania o obecność lidera na wydarzeniu. Ze strony chińskiej nie padło żadne wyjaśnienie.

