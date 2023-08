Rząd przyjął budżet na 2024 r. Premier: Nasz plan jest najlepszy z możliwych

– To zawsze w życiu państwa niezwykle ważny moment, kiedy przyjmuje się budżet na kolejny rok. Jest to bezpieczny budżet w trudnych czasach i bezpieczny budżet dla Polski – powiedział premier Morawiecki podczas konferencji prasowej po posiedzeniu rządu.

facebook

Trzy kluczowe obszary

– W bezpiecznym budżecie, pomimo wielu kryzysów, udało się wygospodarować dochody na ten rok. Jeśli miałbym spojrzeć na obraz całego budżetu, to zwróciłbym uwagę na trzy podstawowe filary. – Pierwszy to szeroko rozumiane bezpieczeństwo fizyczne – bezpieczeństwo naszych granic i finansowanie naszej armii. To ponad 158 mld zł. Drugi punkt to bezpieczeństwo w postaci programów społecznych i osłonowych. To różnego rodzaju tarcze, które są kontynuowane i one wszystkie składają się na obraz państwa, które nie zostawia obywatela samego w obliczu różnych kryzysów. Trzeci wielki obszar na, którym się skupiliśmy, to ochrona zdrowia Polaków. Wydatki na ochronę zdrowia rosną – w ostatnim roku naszych poprzedników, z ok. 77 mld zł do ponad 190 mld zł dziś. Z tego można finansować nowe etaty w służbie zdrowia, podwyżki, supernowoczesny sprzęt, remonty szpitali – to wszystko, co widzicie państwo w całej Polsce – wyjaśnił szef rządu.

Morawiecki zaznacza, że za rządów PiS dochody do budżetu wzrastają ponad dwukrotnie. – W tym roku to będzie ok. 605 mld zł a w przyszłym ponad 680 mld zł – po stronie dochodów. To wartość, która w czasach naszych poprzedników wyniosła ok. 289 mld zł – wskazał.

– Bezpieczeństwo obywateli jest dla nas wartością nadrzędną, wartością ponad wszystkie inne. Dlatego pokazujemy jakie są źródła finansowania budżetu, ale też w których miejscach szczególnie dowartościowujemy Dlatego na wzmocnienie polskiej armii w budżecie połączonym z funduszami, które służą do zakupów w polskiej armii, będzie to kwota przekraczająca 140 mld zł. To ponad 3x więcej niż w czasach naszych poprzedników. W 2013 r. bezrobocie wyniosło w jednym z miesięcy 14,4 proc. To było ponad 2 mln 300 tys. osób na bezrobociu. A dzisiaj mamy najniższe bezrobocie, najwyższe wydatki na politykę społeczną i najwyższe wskaźniki zatrudnienia. Zabezpieczyliśmy na przyszły rok wszystkie środki, które są potrzebne na wzmocnienie programu Rodzina 800+ ale też na dodatkowe emerytury – 13. i 14. oraz na wysokie waloryzacje emerytur – mówił premier.

Jaki deficyt?

Mateusz Morawiecki poinformował, że deficyt budżetowy zaplanowany na przyszły rok to ok. 4,5 proc. – W 2009 i 2010 roku przekraczał on znacząco 7 proc. Nasza polityka opiera się na zdrowych finansach publicznych i na walce przestępcami podatkowym. Od 2015 r. wpływy z VAT wzrosły o ponad 132 proc. – przypomniał polityk.

Czytaj też:

Polska gospodarka uniknie recesji? Jasna deklaracja z rządu