4,5 mld zł zysku. Grupa Orlen prezentuje wyniki w II kwartale

Grupa Orlen zaprezentowała w czwartek wyniki za II kwartał 2023 r. Zysk wyniósł w tym czasie 4 mld 544 mln zł, przy wyniku 3 mld 683 mln zł rok wcześniej. Oznacza to wzrost rok do roku o 0,9 mld zł. Wobec m.in. spadku marży paliwowej niewielki wpływ miał segment detaliczny. Sprzedaż na stacjach paliw w Polsce odpowiadała w tym roku za zaledwie 1 proc. zysku operacyjnego EBITDA LIFO.

Spadek z kwartału na kwartał

Mniej korzystne dla koncernu jest porównanie do I kwartału – Grupa miała 74,6 mld zł przychodów w porównaniu do 110,3 mld zł w pierwszym kwartale. Oznacza to spadek o 32 proc. kwartał do kwartału. Zysk netto w pierwszym kwartale wyniósł 9,2 mld zł. W porównaniu kwartał do kwartału zysk netto spadł więc o 48 proc. Wyniki Orlenu oznaczają koniec trwającej od 2021 r. serii rosnących z kwartału na kwartał dochodów.

"W pierwszym półroczu tego roku Grupa Orlen wypracowała 13 mld 653 mln zł zysku wobec 6 mld 528 mln zł rok wcześniej, czyli o 7,1 mld zł więcej rok do roku" – poinformował koncern w komunikacie. Wyniki rok do roku nie są porównywalne ze względu na fuzję z Lotosem i PGNiG. Proces fuzji został zakończony w drugiej połowie 2022 r., zwiększając skokowo skalę działalności. Dopiero od IV kwartału ubiegłego roku Orlen zaczął konsolidować wyniki przejętych spółek.

Plany inwestycyjne Orlenu

Wyniki Grupy w II kwartale mogą oznaczać, że nie uda jej się zamknąć roku 2023 z przychodami przekraczającymi 400 mld zł, o których mówił na początku roku prezes Daniel Obajtek. Tymczasem koncern energetyczny planuje w tym roku znaczne inwestycje.

"W tym roku na realizację projektów trwale zwiększających bezpieczeństwo energetyczne i niezależność surowcową Polski oraz regionu przeznaczymy rekordowe 36 mld zł. Kluczowe pozostają dla na inwestycje w nowoczesną energetykę, przede wszystkim odnawialne źródła energii i bezpieczną energetykę jądrową" – oznajmił w komunikacie prezes Obajtek.

