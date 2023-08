Orlen rozpoczyna budowę dwóch farm fotowoltaicznych

Energa Green Development to spółka Energi z Grupy Orlen. PV Mitra (ok. 65,6 MW) i PV Żuki (ok. 2,4 MW) to projekty typu green field, których zakończenie planowane jest na II połowę 2024 roku. Docelowym odbiorcą aktywów będzie spółka Energa Wytwarzanie odpowiedzialna za serwis i eksploatację źródeł OZE w Grupie Orlen. W związku z tym Energa Green Development i Energa Wytwarzanie podpisały przed wydaniem NTP umowy inwestycyjne na zakup tych projektów.

"Z wielką satysfakcją rozpoczynamy budowę farm fotowoltaicznych, które rozwijaliśmy i zaprojektowaliśmy w ramach spółki EGD. W ten sposób inicjujemy początek realizacji portfela własnych projektów OZE o łącznej mocy sięgającej obecnie 600 MW" – powiedział prezes Energa Green Development Szymon Wojnicki, cytowany w komunikacie.

Oba nowe aktywa OZE zlokalizowane będą w powiecie tureckim (woj. wielkopolskie), w sąsiedztwie działających już aktywów Energi: farmy wiatrowej Przykona o mocy 31 MW oraz dwóch instalacji fotowoltaicznych, PV Gryf (ok. 25 MW) i PV Przykona (ok. 1 MW).

"Obecny czas to bardzo intensywny rozwój nowych mocy wytwórczych w Energa Wytwarzanie. W tym roku już zostało uruchomione niemal 90 MW źródeł fotowoltaicznych" – dodał prezes Energi Wytwarzanie Piotr Meler.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Od końca kwietnia 2020 r. spółka należy do grupy kapitałowej PKN Orlen.

4,5 mld zł zysku. Grupa Orlen prezentuje wyniki w II kwartale

Grupa Orlen zaprezentowała w ubiegły czwartek wyniki za II kwartał 2023 r. Zysk wyniósł w tym czasie 4 mld 544 mln zł, przy wyniku 3 mld 683 mln zł rok wcześniej. Oznacza to wzrost rok do roku o 0,9 mld zł. Wobec m.in. spadku marży paliwowej niewielki wpływ miał segment detaliczny. Sprzedaż na stacjach paliw w Polsce odpowiadała w tym roku za zaledwie 1 proc. zysku operacyjnego EBITDA LIFO.

