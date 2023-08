Powrót państwa. Niestety – nie tego państwa

Wszelako, niestety, wróciło nie to państwo – a w każdym razie nie tylko to państwo – które powinno było wrócić. Czyli nie to – a w każdym razie nie tylko to – które kojarzy się z tym, z czym właściwie funkcjonujące państwo powinno się kojarzyć, a więc głównie z bezpieczeństwem zewnętrznym (wojsko) i wewnętrznym (policja, straż pożarna, służby specjalne, służby sanitarne itp.), oraz z pilnowaniem przezeń reguł rządzących różnymi dziedzinami życia – w tym wolnym rynkiem, no i może jeszcze także w pewnym stopniu z ochroną zdrowia i edukacją.

Nie, do Polski z całą mocą wróciło państwo omnipotentne, które znów zajmuje się już niemal wszystkim i niemal wszystkimi.