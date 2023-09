Ukraina wpisała dwie amerykańskie firmy na listę "sponsorów wojny"

"Pomimo deklaracji o ograniczeniu prowadzonej działalności, zaprzestaniu działalności reklamowej i produkcji swoich wyrobów, firmy te w dalszym ciągu działają w Rosji, płacąc podatki i wspierając rosyjską gospodarkę. Firma PepsiCo, która po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę na pełną skalę ogłosiła zakończenie działalności reklamowej i produkcji napojów na terenie Federacji Rosyjskiej, w sierpniu 2022 roku wznowiła produkcję napojów 7Up i Mirinda" – portal Ukraińska Prawda cytuje komunikat agencji.

"Później, w marcu 2023 roku, wznowiono produkcję napojów Pepsi pod markami Evervess i Liubimyi. Po części PepsiCo wprowadziło na rynek nową markę lemoniady o nazwie Russkij Podarok (rosyjski prezent), która ma zastąpić wycofane produkty. PepsiCo kontynuuje produkcję i dystrybucję innych produktów, takich jak chipsy, przekąski i produkty mleczne" – wskazano.

Według komunikatu ukraińskiej Narodowej Agencji ds. Zapobiegania Korupcji, w racjach żywnościowych rosyjskich żołnierzy znaleziono chipsy Lay's firmy PepsiCo.

Zwiększone zyski

"Pomimo obietnicy PepsiCo ograniczenia działalności i zawieszenia wszelkich reklam w Rosji, na jej stronie poświęconej rekrutacji znajduje się lista ponad 580 wolnych stanowisk pracy w tym kraju. W ten sposób PepsiCo w dalszym ciągu aktywnie wspiera rosyjską gospodarkę i w związku z tym sponsoruje agresję na Ukrainę; kierownictwo firmy nie podejmowało żadnych prób potępienia ataku Rosji na Ukrainę" – przekonuje agencja.

PepsiCo jest największą firmą produkującą napoje i żywność w Stanach Zjednoczonych pod względem zysku netto, drugą co do wielkości na świecie i czwartą co do wielkości w Rosji.

Mars wciąż rekrutuje w Rosji

Z kolei Mars obiecał ograniczenie działalności w Federacji Rosyjskiej, ale w 2022 r. fabryki nadal działały, osiągając przychody większe niż w roku 2021. Przychody Marsa za rok 2022 wzrosły do 2,45 mld USD (176,5 mld RUB), zysk netto wzrósł o 59 proc. – do 377 mln USD (27,2 mld RUB), a do budżetu Federacji Rosyjskiej wpłynęły podatki warte ponad 93 mln dolarów (czyli 6,76 mld rubli).

Rosyjski oddział firmy Mars prowadzi aktywną rekrutację (ponad 100 wakatów). "W ten sposób Mars w dalszym ciągu aktywnie wspiera gospodarkę Rosji i w związku z tym sponsoruje agresję na Ukrainę. Nie było żadnych prób potępienia przez kierownictwo firmy ataku Rosji na Ukrainę" – wyjaśnia Narodowa Agencja ds. Zapobiegania Korupcji.

