ONZ wyciąga rękę do Moskwy. Chodzi o umowę zbożową

ONZ, przy udziale Turcji, przygotowała nowe propozycje przywrócenia umowy zbożowej. Zakładają one przyłączenie spółki zależnej Rosyjskiego Banku Rolnego do systemu SWIFT i odblokowanie zamrożonych aktywów rosyjskich firm produkujących nawozy w Europie. Informację tę podała turecka agencja informacyjna Anadolu.

Minister spraw zagranicznych Turcji Hakan Fidan powiedział na wspólnej konferencji prasowej ze swoim rosyjskim odpowiednikiem, Siergiejem Ławrowem w Moskwie, że ONZ przygotowało nowy pakiet propozycji z udziałem Turcji i zdaniem Ankary to może stanowić odpowiednią podstawę do wznowienia umowy.

"Chociaż Turcja, koordynując swoje wysiłki dyplomatyczne z ONZ, w dalszym ciągu zabiega o ożywienie Inicjatywy Zbożowej Morza Czarnego, inne alternatywy dla tego porozumienia budzą obawy związane z bezpieczeństwem i kosztami" – zauważa agencja informacyjna.

Spełnienie żądań Rosji

Anadolu przypomina, że wśród żądań Rosji dotyczących przywrócenia umowy znajdują się takie punkty, jak ponowne podłączenie Rosselkhozbanku do systemu SWIFT; przywrócenie dostaw maszyn rolniczych i części zamiennych do Rosji oraz zniesienie ograniczeń w zakresie ubezpieczenia statków i zakazów dostępu do portów.

Przedstawicielka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa skomentowała wypowiedź szefa tureckiej dyplomacji. "Nowy pakiet propozycji ONZ dotyczący inicjatywy zbożowej przewiduje ponowne przyłączenie Rosselkhozbanku do SWIFT i odmrożenie aktywów rosyjskich firm. Wcześniej wszystko to również było 'warunkowe', ale nigdy nie weszło w życie" – napisała.

13 lipca agencja Reutera podała, że sekretarz generalny ONZ António Guterres zaproponował prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi przedłużenie inicjatywy dotyczącej zboża w zamian za ponowne połączenie spółki zależnej Rosselkhozbank z systemem SWIFT.

