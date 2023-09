Ambitne plany Orlenu. Koncern chce wydobywać 6 mld m3 gazu w Norwegii

– Grupa Orlen prowadzi rozmowy dotyczące akwizycji kolejnych złóż gazu ziemnego w Norwegii i chce jak najszybciej dojść do poziomu 6 mld m3 wydobycia w tym kraju – poinformował prezes Daniel Obajtek.

– Prowadzimy kolejne rozmowy akwizycyjne, chcemy jak najszybciej dojść do 6 mld m3 własnego wydobycia w Norwegii – powiedział Obajtek dziennikarzom. Jak podkreślił, w segmencie wydobycia koncern jest bardzo mocno ukierunkowany na rynki norweski i polski.

– Do tej pory realizujemy średnio dwie akwizycje w Norwegii rocznie i chcemy ten poziom utrzymać – zadeklarował prezes.

Według niego, Grupa Orlen chciałaby osiągnąć całkowity poziom wydobycia rzędu 12 mld m3 jeszcze przed rokiem 2030, co przewiduje strategia. – Chcemy też budować nowe źródło przychodów w postaci wychwytywania i magazynowania CO2, co jest biznesem opłacalnym przy notowania uprawnień do emisji CO2 na poziomie powyżej 60 euro za tonę – podsumował Obajtek.

Orlen ma list intencyjny z Horisont Energi ws. magazynowania CO2 w Norwegii

PGNiG Upstream Norway – norweska spółka Grupy Orlen – podpisał list intencyjny z norweską spółką Horisont Energi – właścicielem koncesji na złożu Polaris – dotyczący potencjalnej współpracy przy jednym z najbardziej zaawansowanych projektów magazynowania CO2 na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

Porozumienie zakłada, że PGNiG Upstream Norway uzyska do 50 proc. udziałów oraz status operatora złoża Polaris, na którym wykonano odwiert potwierdzający możliwość bezpiecznego zatłaczania CO2.

– To inwestycja rzędu do 1 mld USD (ponad 4 mld zł). Umowa docelowa zostanie podpisana w październiku, decyzja inwestycyjna planowana jest w 2024 roku, a początek komercyjnej działalności w 2028 roku. To doświadczenie, które jest szalenie ważne i pozwoli nam zatłaczać CO2 także na Bałtyku, planujemy zatłaczać ok. 3 mln ton CO2 rocznie już w 2029-2030 roku – powiedział prezes Orlenu Daniel Obajtek podczas podpisania porozumienia.

