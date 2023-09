Ważna decyzja RPP. Stopy procentowe idą mocno w dół

RPP obniżyła stopy procentowe o 75 pb w przypadku stopy referencyjnej do 6 proc. – podał w środę w oficjalnym komunikacie polski bank centralny, cytowany przez ISBnews.pl.

"Rada ustaliła stopy procentowe NBP na następującym poziomie:

stopa referencyjna: 6 proc. w skali rocznej;

stopa lombardowa: 6,50 proc. w skali rocznej;

stopa depozytowa: 5,50 proc. w skali rocznej;

stopa redyskonta weksli: 6,05 proc. w skali rocznej;

stopa dyskontowa weksli: 6,10 proc. w skali rocznej.

Uchwała RPP wchodzi w życie 7 września 2023 r." – czytamy w oświadczeniu.

Przełomowa decyzja RPP

Jest to pierwsza zmiana poziomu stóp procentowych NBP od września 2022 r.

Rada Polityki Pieniężnej podwyższała stopy procentowe od października 2021 r. (z poziomu 0,1 proc.) do września 2022 r. W kolejnych miesiącach utrzymywała parametry polityki pieniężnej na niezmienionym poziomie.

GUS: Inflacja w sierpniu

W zeszłym tygodniu Główny Urząd Statystyczny podał, że inflacja konsumencka w sierpniu wyniosła 10,1 proc. w ujęciu rocznym, według wstępnych danych. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych pozostały bez zmian. Konsensus rynkowy wynosił: 10 proc. w skali roku i 0 proc. w skali miesiąca. Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 12,7 proc. rok do roku, nośników energii wzrosły o 13,9 proc., a paliw do prywatnych środków transportu spadły o 6,1 proc.

Na konferencji prasowej po lipcowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej prezes Narodowego Banku Polskiego i przewodniczący RPP Adam Glapiński poinformował, że obniżka stóp procentowych w skali "typu 0,25 pkt. proc." jest możliwa na następnym decyzyjnym posiedzeniu Rady we wrześniu, przy założeniu jednocyfrowej inflacji i 90-procentowej pewności jej dalszego spadku.

