Ekonomiści największego banku w Polsce przewidują dalsze obniżki stóp procentowych

RPP obniżyła w środę stopy procentowe o 75 pb w przypadku stopy referencyjnej do 6 proc. Decyzja Rady zaskoczyła rynek, który spodziewał się cięcia stóp co najwyżej o 25 pb. RPP podwyższała stopy procentowe od października 2021 r. do września 2022 r. (z poziomu 0,1 proc. do 6,75 proc.).

Wczoraj podczas konferencji prasowej prezes Narodowego Banku Polskiego przewodniczący RPP Adam Glapiński powiedział, że obniżka stóp procentowych o 75 pb była "gwałtownym dostosowaniem" ich poziomu; zarówno inflacja, jak i koniunktura gospodarcza zwalniają szybciej, niż oczekiwał bank centralny, zaś dalsze decyzje NBP będą uzależnione od oceny sytuacji.

Glapiński wskazał, że prognozy jednoznacznie stwierdzają, iż w następnych kwartałach inflacja będzie szybko maleć. Według niego w dniu podjęcia decyzji przez Radę inflacja była jednocyfrowa, a za wrzesień będzie wynosiła prawdopodobnie nieco powyżej 8,5 proc. w skali roku.

Stopy procentowe. Ile wyniosą na koniec roku?

Ekonomiści Banku PKO BP spodziewają się, że RPP będzie dokonywać obniżek stóp w warunkach zakończenia cyklu podwyżek przez Europejski Bank Centralny (EBC) i amerykański Fed.

"Decyzja RPP pokazuje, że jej funkcja reakcji przesunęła się w kierunku koncentracji na narastających ryzykach dla wzrostu gospodarczego, co przy zakładanym przez nas utrzymaniu trendu dezinflacyjnego będzie skłaniało RPP do dalszych obniżek stóp, docelowo do 5,5 proc. na koniec tego roku oraz 4,5 proc. na koniec 2024" – czytamy w dzienniku ekonomicznym banku zatytułowanym: "Będą dalsze obniżki stóp".

GUS podał dane o inflacji w sierpniu

W sierpniu, jak wstępnie oszacował Główny Urząd Statystyczny, inflacja wynosiła 10,1 proc. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych pozostały bez zmian. Konsensus rynkowy wynosił: 10 proc. w skali roku i 0 proc. w skali miesiąca.

NBP ma za zadanie utrzymywać inflację na poziomie 2,5 proc. z tolerancją odchyleń o 1 pkt proc. w każdą stronę.

Minister finansów Magdalena Rzeczkowska uważa, że we wrześniu inflacja osiągnie poziom jednocyfrowy, skutkiem czego stopy procentowe będą również spadać.

