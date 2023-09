MRiT: Złożono ponad 47,6 tys. wniosków o kredyt mieszkaniowy 2 proc.

"Bezpieczny kredyt 2 proc. w liczbach: 47 607 złożonych wniosków, 7 682 podpisanych umów kredytowych" – czytamy na profilu Ministerstwo Rozwoju i Technologii na X (dawniej Twitterze).

Kwota udzielonych kredytów sięga 2,9 mld zł. Średnia kwota udzielonego kredytu to 380 tys. zł.

Obecnie "Bezpieczny kredyt 2 proc." oferuje 11 banków: Alior Bank, Bank BPS i Banki Spółdzielcze Zrzeszenia BPS, Bank Pekao, Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie, Bank Spółdzielczy w Brodnicy, Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie, PKO Bank Polski, SGB-Bank i Banki Spółdzielcze Zrzeszone z SGB-Bankiem, Bank Ochrony Środowiska, mBank oraz VeloBank, wymieniono.

W ubiegłym miesiącu minister rozwoju i technologii Waldemar Buda poinformował ISBnews, że "Bezpieczny kredyt 2 proc." będzie oferować 16-17 banków pod koniec br.

Zasady funkcjonowania programu

O kredyt z dopłatą mogą ubiegać się osoby, które na dzień złożenia wniosku o kredyt nie ukończyły 45 lat, przy czym w przypadku osób prowadzących gospodarstwo domowe wspólnie wystarczy, że wieku tego nie ukończyło jedno z nich (o ile obie będą stronami tego umowy tego kredytu). Osoba zaciągająca kredyt mieszkaniowy oraz osoby wchodzące w skład jej gospodarstwa domowego przed dniem jego udzielenia nie będą mogły posiadać prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.

Kredyt z dopłatą do rat może zostać udzielony w maksymalnej kwocie 600 tys. zł w przypadku kredytobiorców prowadzących gospodarstwo wspólnie z małżonkiem lub gdy w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy wchodzi co najmniej jedno dziecko, w pozostałych przypadkach - maksymalnie do 500 tys. zł. Kredyt z dopłatą do rat może zostać udzielony bez wkładu własnego kredytobiorcy albo z wkładem własnym nie wyższym niż 200 tys. zł. Kryteria te będą mogły zostać podwyższone w drodze rozporządzenia Rady Ministrów.

