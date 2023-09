Węgry: Cztery kraje nie wznowią importu ukraińskiego zboża

Minister rolnictwa Węgier Istvan Nagy poinformował, że wspólnie ze swoimi odpowiednikami z Rumunii, Bułgarii i Słowacji zgodził się co do przedłużenia zakazu importu ukraińskich produktów rolnych. Decyzja ma zostać podjęta nawet w przypadku, gdy Komisja Europejska nie przedłuży obowiązującego do 15 wrzenia embarga na produkty z Ukrainy. Nagy zauważył, że lista ukraińskich towarów objętych zakazem importu może zostać rozszerzona.

– Uzgodniliśmy z naszymi kolegami z Rumunii, Bułgarii i Słowacji, że jeśli w Brukseli nie zapadnie decyzja o przedłużeniu embarga, będziemy działać indywidualnie w ramach naszych krajowych kompetencji – powiedział Nagy.

Unijne embargo

Do 15 września 2023 roku decyzją Komisji Europejskiej obowiązuje embargo na import ukraińskich nasion kukurydzy, pszenicy, rzepaku i słonecznika do Bułgarii, Węgier, Polski, Rumunii i Słowacji.

Jednak 12 września Polska ogłosiła, że zablokuje import ukraińskich produktów, nawet jeśli Komisja Europejska zniesie ograniczenia. W odpowiedzi premier Ukrainy Denys Szmyhal zagroził Polsce odwołaniem się do Światowej Organizacji Handlu z prośbą o arbitraż w tej sprawie.

Tymczasem w środę media podały, że Bułgaria może znieść zakaz przywozu zboża z Ukrainy. Komisja Polityki Gospodarczej i Innowacji parlamentu Bułgarii przyjęła projekt decyzji w sprawie unieważnienia środków zapobiegawczych w odniesieniu do importu produktów rolnych z Ukrainy po 15 września 2023 r. Projekt decyzji nie został przedstawiony bułgarskim rolnikom, którzy wyrazili swoje zszokowanie decyzją. Ostateczna musi ona zostać podjęta na sesji plenarnej.

Polska mówi "nie"

We wtorek Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przedłużenia zakazu wwozu do Polski zboża z Ukrainy. Rząd wystosował również ultimatum do Komisji Europejskiej, żądając przedłużenia zakazu na poziomie unijnym.

Podczas wtorkowego orędzia premier Morawiecki jednoznacznie zapowiedział, że po 15 września zakaz zostanie przedłużony bez względu na stanowisko Brukseli. Jak stwierdził, rząd nie pozwoli "by ukraińskie zboże zdestabilizowało polską wieś! Interesy polskich rolników, polskiej wsi, ale i milionów polskich konsumentów, będą dla rządu Prawa i Sprawiedliwości zawsze na pierwszym miejscu".

