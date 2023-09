PE chce zwiększenia udziału paliw ekologicznych w lotnictwie do 70 proc. w 2050 r.

Udział paliw ekologicznych ma wzrastać stopniowo z 2 proc. w 2025, do 20 proc. w 2035 roku, 34 proc. w 2040 roku, aż do osiągnięcia wskazanego celu.

"Przepisy dotyczące lotnictwa RefuelEU są częścią pakietu 'Fit for 55', planu UE mającego na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. do 2030 roku, w porównaniu z poziomami z 1990 roku oraz zapewnienie, że UE stanie się neutralna dla klimatu do 2050 roku. Mają one na celu zachęcenie sektora lotniczego do korzystania ze zrównoważonych paliw lotniczych w celu ograniczenia emisji" - czytamy w komunikacie.

Przyjęty przez PE harmonogram zobowiązuje lotniska i dostawców paliwa do do zapewnienia, że od 2025 roku, co najmniej 2 proc. paliw lotniczych będzie ekologicznych, przy czym ich udział ma wzrastać co pięć lat, osiągając 6 proc. w 2030 roku, 20 proc. w 2035 roku, 34 proc. w 2040 roku, 42 proc. w 2045 roku i 70 proc. w 2050 roku. Ponadto określona część mieszanki paliwowej (1,2 proc. w 2030, 2 proc. w 2032, 5 proc. w 2035 i 35 proc. w 2050.) musi obejmować paliwa syntetyczne, takie jak e-kerosen.

Czym są "zrównoważone paliwa"?

Zgodnie z nowymi przepisami, termin "zrównoważone paliwa lotnicze" będzie obejmował paliwa syntetyczne, niektóre biopaliwa produkowane z pozostałości rolnych lub leśnych, alg, bioodpadów, zużytego oleju spożywczego lub niektórych tłuszczów zwierzęcych. Paliwa lotnicze z recyklingu produkowane z gazów odlotowych i odpadów tworzyw sztucznych są również uważane za "ekologiczne". Dotyczy to także odnawialnego wodoru.

Natomiast paliwa oparte na paszach i roślinach spożywczych oraz paliwa pochodzące z materiałów palmowych i sojowych nie będą klasyfikowane jako ekologiczne, ponieważ nie spełniają kryteriów zrównoważonego rozwoju.

Dekarbonizacja lotnictwa

W celu promocji dekarbonizacji w sektorze lotniczym od 2025 roku obowiązywać ma unijne oznakowanie efektywności środowiskowej lotów. Linie lotnicze będą wraz z informacją dotyczącą konkretnego lotu mają zamieszczać etykietę wskazującą oczekiwany ślad węglowy na pasażera i oczekiwaną emisję CO2 na kilometr.

Ma to pozwolić pasażerom na porównanie efektywności środowiskowej lotów obsługiwanych przez różne firmy na tej samej trasie, podano w komunikacie.

Jeżeli nowe przepisy zostaną zatwierdzone przez Radę, mają obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku, a niektóre z nich od 1 stycznia 2025 roku.

