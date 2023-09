Koniec embarga UE. Komisarz Wojciechowski: Nie składam broni

Komisja Europejska zdecydowała, że nie będzie przedłużenia embarga na ukraińskie zboże w pięciu krajach członkowskich Unii Europejskiej (Polska, Bułgaria, Węgry, Słowacja, Rumunia). Od soboty Ukraina ma wprowadzić "skuteczne środki kontroli" eksportu czterech zbóż, tak aby zapobiec zakłóceniom rynku w sąsiednich krajach. Bruksela twierdzi, że zniknęły zakłócenia rynku rolnego w pięciu państwach UE graniczących z Ukrainą.

Wojciechowski zapowiada walkę

– Nie składam broni. Walczę o przywrócenie unijnego embarga – zapowiedział w RMF FM komisarz ds. rolnictwa w UE Janusz Wojciechowski. Wskazał, że skierował do szefowej KE Ursuli von der Leyen pismo, w którym apeluje o zmianę decyzji i przywrócenie zakazu importu ukraińskiego zboża. W dokumencie tym wskazuje na korzyści płynące z unijnego embarga.

– To jakoś nie dociera, chociaż tyle razy już o tym mówiłem – mówi Wojciechowski i przekonuje, że unijny zakaz stabilizował rynek i nie zaszkodził Ukrainie, która i tak zwiększyła swój eksport.

"Ukraina naciskała"

Wojciechowski nie ma wątpliwości co do tego, dlaczego KE, choć się wahała, ostatecznie zdecydowała o zniesieniu ograniczeń. – Zdecydowały naciski Ukrainy, to wyraźnie widzimy – mówi Janusz Wojciechowski i dodaje, że zaproponowane przez KE kontrole, które Ukraina ma sama wprowadzić nie spełnią swojego zadania, ponieważ nadmierny eksport miał charakter spekulacyjny.

– Nie powinno się psuć tego, co przynosiło dobre efekty – zaznacza komisarz. Janusz Wojciechowski powiedział, że po postanowieniu KE o nieprzedłużeniu embarga "przyjmuje ze zrozumieniem" wprowadzone przez Polskę jednostronne embargo.

Węgry i Słowacja wprowadzają embargo

Wbrew decyzji Brukseli Węgry zdecydowały się wprowadzić własne embargo na ukraiński produkty. Na "czarnej liście" znalazły się m.in. zboża, warzywa, niektóre produkty mięsne oraz miód. Embargo ma zacząć obowiązywać od soboty 16 września.

Viktor Orban już wcześniej zapowiadał, że nie pozwoli na zniesienie embarga i w razie konieczności Węgry wprowadzą własne zakazy. – Jeśli Bruksela nie podejmie działań, Węgry – wraz z Rumunią, Polską i Słowacją – przedłużą zakaz importu ukraińskiego zboża, który wygasa o północy w piątek – mówił Orban.

Również Słowacja zdecydowała się na wprowadzenie własnego embarga. Wszystkie trzy zakazy nie mają zastosowania do tranzytu na rynki dalsze.

