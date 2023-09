Ilu cudzoziemców w Polsce pracuje? GUS podał dane

"Na koniec marca 2023 r. cudzoziemców wykonujących pracę było 1 018,9 tys. W tej liczbie 423,5 tys. stanowili cudzoziemcy realizujący umowy cywilnoprawne" – czytamy w poniedziałkowym komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego.

Udział cudzoziemców w ogólnej liczbie wykonujących pracę wyniósł 6,6 proc. i wzrósł w stosunku do stycznia 2022 r. o 1,4 pkt proc.

Obcokrajowcy wykonujący pracę w marcu 2023 r. pochodzili z ponad 150 państw – informuje GUS.

Najliczniejszą grupą obcokrajowców wykonujących pracę w Polsce byli obywatele Ukrainy, których na koniec marca br. było 720 tys. Ich udział w ogólnej liczbie cudzoziemców wykonujących pracę zmniejszył się w stosunku do stycznia 2022 r. o 2,6 pkt proc.

W analizowanej populacji cudzoziemców większość stanowili mężczyźni, ich udział zmniejszył się z 64,7 proc. w końcu stycznia 2022 r. do 58,9 proc. w końcu marca 2023 r.

Cudzoziemcy w Polsce. Afera wizowa i reakcja MSZ

W związku z tzw. aferą wizową Ministerstwo Spraw Zagranicznych opublikowało w miniony weekend szczegółowe dane dotyczące wydawania wiz cudzoziemcom.

– W ciągu ostatnich 30 miesięcy wydaliśmy łącznie prawie 2 mln wiz z czego ponad 1,5 mln Białorusinom i Ukraińcom – powiedział w poniedziałek szef MSZ Zbigniew Rau.

– Jaka to jest proporcja? Zadałem sobie trud policzenia. To jest jedna dziesiąta promila. (...) Jeśli to jest afera stulecia, to ja wolę mówić o kaskadzie fake newsów – oświadczył minister, dodając, że nie czuje się współwinny i nie rozważa złożenia dymisji.

Wcześniej MSZ wydało komunikat z informacją, że minister Rau podjął decyzję m.in. o odwołaniu ze stanowiska Jakuba Osajdy, dyrektora Biura Prawnego i Zarządzania Zgodnością MSZ, a także o przeprowadzeniu kontroli i audytu w Departamencie Konsularnym MSZ oraz wszystkich placówkach konsularnych RP.

Resort zdecydował również o wypowiedzeniu umów wszystkim firmom outsourcingowym, którym od 2011 r. powierzone zostały zadania związane z przyjmowaniem wniosków wizowych.

