Francja i Niemcy złożyły propozycję Londynowi. W tle ogromne pieniądze

Francja i Niemcy zamierzają przedstawić Wielkiej Brytanii i kilku innym krajom europejskim ofertę "stowarzyszonego członkostwa w UE". Dzięki temu Londyn mógłby odzyskać, utracone po Brexicie, preferencje w handlu z resztą kontynentu i korzystać z unijnych rozwiązań dotyczących swobodnego przepływu towarów i ludzi.

Propozycja dla Londynu

Według brytyjskiego dziennika "Independent”, Berlin i Paryż przedstawiły projekt, według którego w ramach UE utworzone zostaną cztery nowe poziomy integracji, na których państwa położone najbliżej siebie utworzą "wewnętrzny krąg”.

Zgodnie z założeniami planuje się stworzenie dla Wielkiej Brytanii nowego zewnętrznego poziomu "członkostwa stowarzyszonego”, co położy podwaliny pod zacieśnienie stosunków gospodarczych i umożliwi uczestnictwo w jednolitym unijnym rynku. W zamian Londyn będzie zobowiązany do uiszczania składek do rocznego budżetu UE i przestrzegania wyroków Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Członkami stowarzyszonymi, którzy znaleźliby się na "zewnętrznym poziomie” Wspólnoty, mogliby być członkowie jednolitego rynku spoza UE, tacy jak Szwajcaria. Nie będą ich wiązać przepisy traktatowe i dalsza integracja, ale będą musiały przestrzegać "wspólnych zasad i wartości” UE. Państwa te musiałby również wpłacać składki do unijnego budżetu, których wysokość byłaby jednak niższa od tych odprowadzanych przez pełnoprawnych członków UE.

Członkostwo stowarzyszone nie obejmowałoby unii celnej, co umożliwiłoby Wielkiej Brytanii prowadzenie niezależnej polityki handlowej. Organizacja Best for Britain, która opowiada się za zacieśnieniem więzi z UE, stwierdziła, że propozycje są "zachęcające”, chociaż perspektywa członkostwa stowarzyszonego jest wciąż "odległe”.

Brexit

W 2016 roku Brytyjczycy zagłosowali w referendum za opuszczeniem Unii Europejskiej. Brexit był projektem sił konserwatywnych niezadowolonych z zasad gospodarczych i migracyjnych UE, których Brytyjczycy również musieli przestrzegać.

Wielka Brytania opuściła UE w 2020 r., a od 1 stycznia 2021 r. przestały ją obowiązywać unijne przepisy.

