Sąsiad Polski dogadał się z Ukrainą. Kijów wycofuje skargę

Słowacja, Polska i Węgry ogłosiły w zeszłym tygodniu krajowe ograniczenia na import ukraińskiego zboża po tym, jak Komisja Europejska podjęła decyzję o zdjęciu embarga na produkty rolne z Ukrainy. W odpowiedzi Kijów złożył przeciwko Słowacji, Polsce i Węgrom skargę do Światowej Organizacji Handlu (WTO).

Słowacja wycofuje się z embarga na zboże. Jest porozumienie z Ukrainą

Jak informuje agencja Reutera, ministrowie rolnictwa Słowacji i Ukrainy zgodzili się w czwartek na utworzenie systemu handlu zbożem opartego na wydawaniu i kontrolowaniu pozwoleń. Dopóki ten system nie zostanie uruchomiony i w pełni przetestowany, zakaz importu czterech towarów z Ukrainy na Słowację będzie dalej obowiązywać.

Ukraina zgodziła się także na wstrzymanie skargi złożonej do WTO przeciwko Słowacji – podaje Reuters.

Ze sformowanej w kwietniu koalicji pięciu państw UE (Polska, Węgry, Słowacja, Rumunia, Bułgaria), które domagały się zakazu części ukraińskiego importu rolnego, dwa (Rumunia i Bułgaria) postanowiły nie kontynuować tego rodzaju restrykcji. W Bułgarii doprowadziło to do protestów rolników i blokady przez nich dróg.

Komisja Europejska znosi zakaz importu, Polska wprowadza własny

Rząd Mateusza Morawieckiego zapowiadał wcześniej, że jeśli Komisja Europejska nie przedłuży zakazu wwozu ukraińskiego zboża, to Polska sama podejmie taką decyzję i wprowadzi jednostronne embargo. Wywołało to niezadowolenie władz w Kijowie i doprowadziło do poważnego kryzysu w relacjach polsko-ukraińskich, prawdopodobnie największego od początku inwazji Rosji na Ukrainę.

UE w czerwcu ub. roku wprowadziła liberalizację całego przywozu z Ukrainy i zawiesiła środki ochrony handlu wobec ukraińskich przedsiębiorstw. Regulacja, która początkowo obowiązywała przez rok, została przedłużona o kolejny rok.

