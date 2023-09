"Rozmawiamy już tylko o szczegółach". Ukraina negocjuje z kolejnym krajem ws. embarga

Jak powiedział minister polityki agrarnej i żywności Ukrainy Mykoła Solski, przedwczoraj, 19 września, odbył rozmowę ze swoim węgierskim odpowiednikiem, podczas której strony wysłuchały wzajemnych argumentów dot. sytuacja wokół embarga na zboże z Ukrainy. Zdaniem Solskiego, we wspólnym interesie Kijowa i Budapesztu leży skupienie się na eksporcie produktów rolnych.

– Tak naprawdę to rozmawiamy już tylko o szczegółach, na które strona węgierska się zgodziła i wstępnie uważa nasz plan za taki, który można zaakceptować pod warunkiem, że zostanie doprecyzowany do końca. Oczywiście chcą [władze węgierskie - przyp. red.] to też dodatkowo wyjaśnić dla stowarzyszeń rolników. Oni już przygotowują tę kwestię – powiedział ukraiński minister.

Solski ma nadzieję, że w przyszłym tygodniu odbędzie się rozmowa, która pokaże, na jakim etapie jest proces podjęcia ostatecznej decyzji ws. zniesienia embarga.

Spór wokół zboża

Po zniesieniu przez Komisję Europejską embarga na dostawy ukraińskiego zboża do pięciu krajów przyfrontowych, Słowacja, Polska i Węgry jednostronnie wprowadziły zakaz importu szeregu ukraińskich produktów rolnych.

Z tego powodu Ukraina złożyła pozew przeciwko tym krajom do Światowej Organizacji Handlu. Jak argumentuje Kijów, fundamentalne znaczenie ma dowiedzenie, że poszczególne państwa członkowskie UE nie mogą zakazać importu ukraińskich towarów.

Jednocześnie Ukraina przedstawiła Komisji Europejskiej plan działań dotyczący kontroli eksportu 4 grup produktów rolnych z Ukrainy w odpowiedzi na przedłużenie zakazu importu ukraińskich produktów do Polski, Słowacji i Węgier.

Ostatecznie ministrowie rolnictwa Słowacji i Ukrainy zgodzili się na utworzenie systemu zezwoleń na handel zbożem, który pozwoli na zniesienie zakazu importu czterech ukraińskich produktów rolnych na Słowację. Z kolei strony ukraińska i polska zgodziły się na wspólne poszukiwanie wyjścia z konfliktu.

