Budowa pierwszej elektrowni jądrowej. Jest decyzja GDOŚ

"Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 21 września 2023 r., znak: DOOŚ-OA.4205.1.2015.126, w sprawie poinformowania stron postępowania, że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska decyzją z 19 września 2023 r., znak: DOOŚ-OA.4205.1.2015.125, określił środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na: 'Budowie i eksploatacji pierwszej w Polsce Elektrowni Jądrowej, o mocy elektrycznej do 3750 MWe, na obszarze gmin: Choczewo lub Gniewino i Krokowa', planowanego do realizacji w wariancie 1 – lokalizacja Lubiatowo-Kopalino, podwariant techniczny 1A" – czytamy w zawiadomieniu.

Pod koniec października ub.r. rząd wybrał technologię amerykańskiej firmy Westinghouse do realizacji projektu elektrowni jądrowej. Westinghouse jest gotowy wziąć udział w budowie elektrowni jądrowej także w drugiej lokalizacji w Polsce.

Zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów harmonogramem, budowa pierwszej polskiej elektrowni jądrowej rozpocznie się w 2026 r., a w 2033 r. uruchomiony zostanie pierwszy blok elektrowni jądrowej o mocy około 1-1,6 GW. Kolejne bloki będą wdrażane co 2-3 lata, a cały program jądrowy zakłada budowę bloków jądrowych o łącznej mocy zainstalowanej od ok. 6 do 9 GWe w oparciu o sprawdzone reaktory jądrowe generacji III (+).

Elektrownie jądrowe w Polsce

Jacek Sasin podczas spotkania w Krynicy-Zdroju podkreślił, że Polska odrzuca idee odejścia od energii atomowej i planuje budowę trzech elektrowni jądrowych. Pierwsza z nich będzie realizowana przez amerykańską firmę Westinghouse w Choczewie, a kolejna w Koninie, przy znaczącym udziale kapitału zagranicznego, we współpracy z koreańską spółką KHNP.

– Nasza współpraca zyskuje mocny wymiar poprzez zagadnienia energetyki jądrowej. Republika Korei należy w tej chwili do najważniejszych partnerów gospodarczych i politycznych Polski w regionie Azji i Pacyfiku – ocenił minister. Dodał, że stosunki dwustronne, które łączą nasz kraj z Koreą Południową rozwijają się dynamicznie, szczególnie w sferze gospodarczej i wojskowej.

Polska potrzebuje energii jądrowej