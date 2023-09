Ważne dane. Ukraina wyeksportowała więcej zboża niż przed embargiem

"Mamy świeże dane z sierpnia 2023 – Ukraina wyeksportowała przez korytarze solidarnościowe (czyli tranzytem przez granice i terytorium RO, PL, HU i SK) rekordowe 4 mln ton ziarna! Mimo że był zakaz 'przygraniczny'. A przed zakazem eksportowała miesięcznie 2,9 mln ton" – wskazuje Wojciechowski. Oznacz to, że mimo retoryki Kijowa, embargo nałożone m.in. przez Polskę nie doprowadziło do upadku rolnictwa na Ukrainie.

Do danych tych odniósł się minister rolnictwa i rozwoju wsi. "Panie komisarzu dziękujemy za kolejną twarde dane!!! Korytarze solidarnościowe działają a UE chcę to nam popsuć. My na to nie pozwolimy!!!!!" – napisał Robert Telus w mediach społecznościowych.

Sondaż: Czy Polska powinna wbrew UE utrzymywać embargo na zboże z Ukrainy?

Uczestników sondażu SW Research przeprowadzonego na zlecenie rp.pl, serwisu internetowego "Rzeczpospolitej", zapytano, czy ich zdaniem "Polska powinna wbrew UE utrzymywać zakaz wwozu zboża z Ukrainy?". "Tak" odpowiedziało 58,4 proc. respondentów, "nie" – 19,4 proc. 22,2 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.

Sondaż został przeprowadzony przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 19-20 września 2023 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia.

Polska, Słowacja i Węgry ogłosiły w zeszłym tygodniu krajowe ograniczenia na import ukraińskiego zboża po tym, jak Komisja Europejska podjęła decyzję o zdjęciu embarga na produkty rolne z Ukrainy. W odpowiedzi Kijów złożył przeciwko tym trzem krajom skargę do Światowej Organizacji Handlu (WTO).

Kryzys w relacjach polsko-ukraińskich zaostrzył się po tym, jak podczas przemówienia do Zgromadzenia Ogólnego ONZ prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaatakował Polskę, mówiąc: "Niepokojące jest to, jak niektórzy nasi przyjaciele w Europie odgrywają w teatrze politycznym solidarność, robiąc thriller ze zbożem. Może się wydawać, że odgrywają własną rolę, ale w rzeczywistości pomagają przygotować scenę dla moskiewskiego aktora".

